L’undicesima settimana dell’anno si chiude come di consueto con la classifica degli album e dei singoli più venduti nel nostro paese secondo FIMI/Gfk. La Top of the Music numero 11 del 2024 – coi dati di vendita dall’8 al 14 marzo – vede tornare al vertice ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood. Il disco guadagna, infatti, tre posizioni rispetto a sette giorni fa e precede Kid Yugi con ‘I nomi del diavolo’(secondo). Sul terzo gradino del podio troviamo, poi, la prima new entry settimanale, ovvero ‘Radio Sakura’ di Rose Villain seguita da un’altra nuova entrata, ‘Eternal Sunshine’ di Ariana Grande.

A seguire, Annalisa quinta con ‘E poi siamo finiti del vortice’, Sfera Ebbasta al sesto posto con ‘X2VR’ e Geolier in settima posizione con ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’. È di Judas Priest, poi, l’ottavo gradino in Top Ten dove si piazza con il nuovo album ‘Invincible Shield’ che precede ‘Sirio’ di Lazza e ‘Club Dogo’ del trio rapper milanese.

Top 10 album settimana 11/2024

Nei letti degli altri – Mahmood I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain (NEW) Eternal Sunshine – Ariana Grande (NEW) E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa X2VR – Sfera Ebbasta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Invincible Shield – Judas Priest (NEW) Siro – Lazza Club Dogo – Club Dogo

Guardando, quindi, alla chart singoli (download + streaming) 100 messaggi di Lazza è ancora in vetta seguito da Tuta gold di Mahmood e I p’ me, tu p’ te di Geolier. Ai piedi del podio troviamo, poi, Sinceramente di Annalisa (#4), La noia di Angelina Mango (#5) e Casa mia di Ghali (6).

La seconda metà della Top of the Music dei singoli prosegue con Eva di Kid Yugi con Tedua & Junior K (settimi) e CLICK BOOM! di Rose Villain. Fanalini di coda della settimana The Kolors con Un ragazzo una ragazza e Irama che rientra tra i primi dieci con Tu no.

Top 10 singoli settimana 11/2024

100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali Eva – Kid Yugi, Tedua & Junior K CLICK BOOM! – Rose Villain Un ragazzo una ragazza – The Kolors Tu no – Irama

Foto da Ufficio Stampa