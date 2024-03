Kid Yugi e Mr.Rain guidano la Top of the Music relativa agli album più venduti mentre Lazza vola al primo posti nei singoli. Le Top Ten della settimana.

Nuova settimana, nuova classifica degli album e dei singoli più venduti nel nostro paese secondo i dati FIMI/Gfk. Nella Top of the Music numero 10 del 2024, relativa ai giorni dall’1 al 7 marzo 2024, tra gli album spicca al primo posto la new entry ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi. Il disco precede la seconda nuova entrata settimanale, ovvero ‘Pianeta di Miller’ di Mr.Rain che esordisce al #2 e precede ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa, stabile al terzo posto.

Ai piedi del podio, quindi, troviamo Mahmood con ‘Nei letti degli altri’ (quarto) seguito da Sfera Ebbasta con ‘X2VR’, Geolier con ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ e Liam Gallagher & John Squire con l’album omonimo. Nella tripletta che chiude la Top Ten 10/2024, ‘La Divina Commedia’ di Tedua (#8), ‘Primo’ di CLARA (#9) e ‘Sirio’ di Lazza (decimo).

Top 10 album settimana 10/2024

I nomi del diavolo – Kid Yugi (NEW) Pianeta di Miller – Mr.Rain (NEW) E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Nei letti degli altri – Mahmood X2VR – Sfera Ebbasta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Liam Gallagher & Joh Squire – Liam Gallagher & Joh Squire (NEW) La Divina Commedia – Tedua Primo – CLARA Siro – Lazza

Passando alla chart singoli (download + streaming) 100 messaggi di Lazza conquista la prima posizione scalzando dal primo gradino Tuta gold di Mahmood. Medaglia di bronzo, poi, per Geolier con I p’ me, tu p’ te a cui segue Sinceramente di Annalisa. Kid Yugi, invece, porta due brani in Top 10: è, infatti, quinto con Eva insieme a Tedua & Junior K e decimo con Lilith.

Non si segnala nessun’altra nuova entrata nelle prime dieci posizioni, dove prosegue l’onda di Sanremo 2024. La vincitrice del festival Angelina Mango si piazza sesta con La noia, seguita da Ghali con Casa mia, Rose Villain con CLICK BOOM! e The Kolors con Un ragazzo una ragazza.

Top 10 singoli settimana 10/2024

100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa Eva – Kid Yugi, Tedua & Junior K (NEW) La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali CLICK BOOM! – Rose Villain Un ragazzo una ragazza – The Kolors Lilith – Kid Yugi (NEW)

Foto di Alessio Mariano da Ufficio Stampa