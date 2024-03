In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Real Time e Radio Italia propongono gli speciali ‘Donne in Musica’. Quando vanno in onda.

Nella Giornata Internazionale della Donna, Real Time e Radio Italia propongono il progetto Donne in Musica con un triplice appuntamento. Tre, infatti, sono le protagoniste del racconto che mette al centro il potere e la bellezza della musica: Alessandra Amoroso, Emma e Fiorella Mannoia, intervistate dalle conduttrici dell’emittente radiofonica. Ogni speciale dura 30 minuti e va in onda venerdì 8 marzo su Real Time e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV, radioitalia.it.

In particolare, alle 11:00 viene trasmessa la puntata con Fiorella Mannoia intervistata da Paoletta. Quindi alle 15:00 tocca ad Alessandra Amoroso con Manola Moslehi e alle 19:00 è il turno di Emma con Daniela Cappelletti.

In compagnia delle conduttrici, le tre artiste si concentrano sul loro essere donne nel panormaa musicale italiano e non solo. Per farlo, il racconto si snoda a partire da quattro brani che intervalleranno le interviste e che potranno servire da spunto per affrontare particolari temi come la disparità e la violenza di genere. Il tutto per porre l’attenzione su quello che significa essere donne nel mondo di oggi.

Per ricordare l’impegno di Warner Bros. Discovery a supporto della lotta contro la violenza sulle donne, durante la messa in onda, viene ricordato il numero 1522 anti violenza e stalking del Dipartimento Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero gestito da Differenza Donna (associazione nata con l’obiettivo di contrastare e prevenire la violenza di genere) è gratuito, attivo h24. Il servizio fornisce ascolto e informazioni a donne che stanno vivendo il dramma della violenza, mettendole in contatto con la Rete dei Centri Anti violenza d’Italia.

Donne in Musica è prodotto da Radio Italia per Warner Bros. Discovery. Gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming e on demand su discovery+.

