Valerio Mastandrea, Barbara Chichiarelli, Leonardo Lidi e Emanuele Linfatti raccontano ‘Antonia’, disponibile su Prime Video.

La nuova serie dramedy Antonia è disponibile su Prime Video da lunedì 4 marzo. Ideata da Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta, Antonia – in sei episodi – racconta la storia di una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, Antonia ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni. Al suo 33esimo compleanno, però, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita. Nel cast – oltre a Chiara Martegiani – troviamo anche Valerio Mastandrea, Barbara Chichiarelli, Leonardo Lidi e Emanuele Linfatti.

«Ho trovato tutto molto interessante. – dice Barbara Chichiarelli – A partire da come l’argomento sia stato trattato. Non c’è compassione né patetismo. Chiara ha recitato un personaggio ispirato alla sua vita. È tutto molto realistico, nessuno sta recitando qualcosa di già visto. Direi quindi che Antonia non è un cliché». «Il mio è un personaggio ideale, tanto che vorrei essere così nella vita. – aggiunge Valerio Mastandrea – Abbiamo costruito un personaggio lontano chilometri da me nella vita. Banalizzo, ma la verità è che è al servizio della protagonista, come tutto il cast. Ognuno ha un personaggio molto divertente e poco banale».

Emanuele Linfatti – sottolineando di non aver mai provato «lo sciamanesimo» – apprezza del proprio personaggio che faccia ridere «senza averne la consapevolezza». «Non sa dove mettersi – aggiunge – e risulta sempre comico e buffo». «È una crisi generazionale raccontata con ironia», conclude Leonardo Lidi.