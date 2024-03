Sono tre le nuove entrate nella classifica degli album più venduti, con Tony Boy che vola direttamente in vetta. Le Top Ten della settimana.

La Top Ten degli album più venduti in Italia dal 23 al 29 febbraio (week 09/2024) si arricchisce di tre new entries. E una vola dritta al primo posto: si tratta del nuovo album di Tony Boy, ‘Nostalgia (Export)’, che debutta direttamente in vetta scalzando Mahmood con ‘Nei letti degli altri’. Terzo posto, invece, per Annalisa con ‘E poi siamo finiti del vortice’ che precede ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ di Alfa (quarto).

La classifica della settimana prosegue con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (alla posizione cinque) seguito da ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier e la compilation ufficiale di Sanremo 2024. Ecco, poi, l’ultimo lavoro dei CCCP – Fedeli alla linea, ottavi con ‘Altro che nuovo nuovo’ prima di CLARA, #9 con ‘Primo’.

Chiude la rosa degli album più venduti/ascoltati e downloadati dell’ultima settimana di febbraio ‘Soul of a Supertramp (De anima edition) di Mezzosangue.

Top 10 album settimana 09/2024

Nostalgia (Export) – Tony Boy (NEW) Nei letti degli altri – Mahmood E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa X2VR – Sfera Ebbasta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Sanremo 2024 – Artisti vari Altro che nuovo nuovo – CCCP-Fedeli alla linea (NEW) Primo – CLARA Soul of a Supertramp (De anima edition) – Mezzosangue (NEW)

Pochi cambiamenti nella chart dei singoli più ascoltati (download + streaming) che conferma l’effetto Sanremo. Mahmood mantiene il primo posto con Tuta gold, incalzato da Geolier con I p’ me, tu p’ te e da Annalisa con Sinceramente. In quarta posizione c’è saldamente La noia di Angelina Mango, vincitrice del festival, seguita da Casa mia di Ghali (#5),

Rispetto a una settimana da Tu no di Irama scivola al nono posto e lascia il sesto gradino alla new entry Lazza con 100 messaggi. Seguono Un ragazzo una ragazza di The Kolors (#7), CLICK BOOM! di Rose Villain e appunto Irama. Decimo posto, infine, per Alfa con Vai!.

Top 10 singoli settimana 09/2024

Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali 100 messaggi – Lazza (NEW) Un ragazzo una ragazza – The Kolors CLICK BOOM! – Rose Villain Tu no – Irama Vai! – Alfa

Foto da Ufficio Stampa