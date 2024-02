Doppietta per Mahmood nelle Top of the Music album e singoli, tre le nuove entrate nella chart (tutte da Sanremo). Le Top Ten della settimana.

Sono tre le nuove entrate nella Top Ten degli album più venduti in Italia dal 16 al 22 febbraio (week 08/2024). E tutte sulla scia del Festival di Sanremo 2024. Dalla kermesse arriva, infatti Mahmood che con ‘Nei letti degli altri’ guida la Top of the Music FIMI/Gfk della settimana debuttando direttamente al primo posto. Sul secondo gradino del podio troviamo ‘E poi siamo finiti nel vortice’ di Annalisa mentre la compilation ufficiale del festival scivola alla terza posizione mantenendosi tra i medagliati.

Ancora una volta ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta è a un soffio dal podio precedendo Geolier con ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ (quinta posizione). Seguono le altre due new entries della Top Ten degli album, ovvero ‘Primo’ di CLARA e ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ di Alfa. Nella tripletta che chiude la rosa degli album con la performance migliore ci sono, infine, i Club Dogo con l’omonimo disco, Tedua con ‘La Divina Commedia’ e Kanye West & TY Dolla $ign con il joint album ‘VULTURES Volume 1’.

Nei letti degli altri – Mahmood (NEW)

E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa

Sanremo 2024 – Artisti vari

X2VR – Sfera Ebbasta

Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier

Primo – CLARA (NEW)

Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa (NEW)

Club Dodo – Club Dogo

La Divina Commedia – Tedua

VULTURES 1 – Kanye West & TY Dolla $ign (NEW)

Anche la chart dei singoli più ascoltati (download + streaming) risente dell’onda ‘sanremese’, con pochi cambiamenti rispetto a una settimana fa. Mahmood mantiene il primo posto con Tuta gold, incalzato da Geolier con I p’ me, tu p’ te da Annalisa con Sinceramente. Quarta posizione per La noia di Angelina Mango, vincitrice del festival e prima in radio, seguita da Casa mia di Ghali (#5), Tu no di Irama e Un ragazzo una ragazza di The Kolors.

Salgono di una posizione, invece, Rose Villain con CLICK BOOM! e Alfa con Vai! che precedono Gazzelle con Tutto qui, al decimo posto.

Top 10 singoli settimana 08/2024

Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali Tu no – Irama Un ragazzo una ragazza – The Kolors CLICK BOOM! – Rose Villain Vai! – Alfa Tutto qui – Gazzelle

Foto di Giulia Bersani da Ufficio Stampa