È effetto Sanremo nelle classifiche degli album e singoli più ascoltati della settimana, con la compilation del festival in vetta. Le Top Ten della settimana.

Si fa sentire forte e chiaro l’effetto Sanremo sulla prima Top of The Music dopo la kermesse 2024, sia negli album sia nei singoli. A dominare la Top Ten dei dischi più apprezzati dal 9 al 15 febbraio è proprio la compilation ufficiale del festival (Sony Music Italy), con tutti i brani che hanno preso parte alla gara. A seguire, medaglia d’argento, c’è ‘E poi siamo finiti nel vortice’ ultimo album di Annalisa che guadagna nove posizioni in sette giorni. Terzo gradino del podio per Geolier, il cui ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ scala due gradini.

La Top of the Music 07/2024 prosegue, quindi, con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (quarto posto) che precede ‘VULTURES Volume 1’ di Kanye West & TY Dolla $ign, new entry in quinta posizione. A scendere troviamo ‘Souvenir’ di Emma (dalla posizione #32 alla #6), i Club Dogo con l’ultimo album e ‘Ribelle’ di Loredena Bertè (#8, nuova entrata).

Chiudono la classifica album ‘Ciao America’ di Dargen D’Amico al nono posto e ‘La Divina Commedia’ di Tedua, alla posizione #10.

Top 10 album settimana 07/2024

Sanremo 2024 – Artisti vari (NEW) E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier X2VR – Sfera Ebbasta VULTURES 1 – Kanye West & TY Dolla $ign (NEW) Souvenir – Emma Club Dodo – Club Dogo Ribelle – Loredana Bertè (NEW) Ciao America – Dargen D’Amico La Divina Commedia – Tedua

Anche la chart dei singoli più ascoltati (download + streaming) vive parla ‘sanremese’, con le prime dieci posizioni occupate da artisti in gara a Sanremo 2024. Su tutti svetta Tuta gold di Mahmood che precede I p’ me, tu p’ te di Geolier e Sinceramente di Annalisa. Quarta posizione per La noia di Angelina Mango, incoronata vincitrice del festival, seguita da Casa mia di Ghali (#5), Tu no di Irama e Un ragazzo una ragazza di The Kolors.

Tripletta di chiusura della Top of the Music singoli numero 07 Gazzelle con Tutto qui, Rose Villain con CLICK BOOM! e Vai! di Alfa.

Top 10 singoli settimana 07/2024

Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali Tu no – Irama Un ragazzo una ragazza – The Kolors Tutto qui – Gazzelle CLICK BOOM! – Rose Villain Vai! – Alfa

