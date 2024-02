La classifica dei brani in radio ribalta il voto della giuria delle radio di Sanremo: Mahmood supera Angelina Mango.

Mahmood con Tuta gold guida la classifica EarOne airplay radio. Il brano, in gara a Sanremo 2024, guadagna ben 44 posizioni e precede la canzone vincitrice del Festival. La noia di Angelina Mango si piazza, infatti, al secondo posto (+38), seguita da Sinceramente di Annalisa (terzo posto, +35).

🥇- “Tuta gold” di Mahmood è al comando della classifica EarOne airplay radio. Il brano guida anche la classifica airplay tv. pic.twitter.com/45I8G94Yfy — EarOne (@earonemusic) February 16, 2024

La classifica dei brani in radio dopo la prima settimana cambia, di fatto, quanto deciso dalla giuria delle radio di Sanremo. La più votata al Festival è stata Angelina Mango, ora superata da Mahmood. Nei primi cinque posti troviamo, poi, altri due brani dalla kermesse ligure: Un ragazzo una ragazza dei The Kolors (quarto posto, +35) e I p’ me, tu p’ te di Geolier (quinto posto, +51). Completano la top 10 Lil Boo Thang di Paul Russell (sesto posto, -5), Casa mia di Ghali (settimo posto, +66), Apnea di Emma (ottavo posto, +42), Yes, and? di Ariana Grande (nono posto, -7) e Tu no di Irama (decimo posto, +70).

Lo scorso anno Marco Mengoni era stato protagonista in radio come a Sanremo. Il suo brano Due vite, oltre a vincere il Festival occupava il primo posto della classifica EarOne airplay radio nella prima settimana ufficiale post Sanremo con quattro brani in gara nella top 5 e sette in top 10.

Tutte sanremesi le tre più alte nuove entrate di questa settimana: Capolavoro de Il Volo (posizione 43), Spettacolare di Maninni (posizione 47) e Diamanti grezzi di Clara (posizione 50). I dati si riferiscono alla settimana #7 (dal 09-02-2024 al 15-02-2024).

