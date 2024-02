Nella nuova classifica di febbraio 2024, Sfera Ebbasta torna primo con l’album ‘X2VR’ e tra i singoli si impongono i brani di Sanremo 2024. Le Top Ten della settimana.

Venerdì di classifiche musicali che vede la Top of The Music di FIMI/Gfk travolta dai brani del Festival di Sanremo 2024. Ancora immune dall’onda ligure, invece, la chart degli album dove torna al primo posto ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta. Il trapper si lascia così alle spalle i dominatori delle settimane precedenti – Club Dogo – con il l’album della reunion. Terzo gradino occupato, invece, da Tedua con ‘La Divina Commedia’, in classifica da ben 36 settimane.

Si ferma a un passo dai medagliati Simba La Rue con ‘Tunnel’ (quarto posto) che precede Geolier con ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ e Calcutta con ‘Relax’. Nella week dal 2 all’8 febbraio, i dati FIMI rilevano quindi la risalita di ‘Sirio’ di Lazza (al settimo posto) seguito da ‘Piccolo Principe’ di Neima Ezza e da ‘MATERIA (Prisma)’ di Marco Mengoni che scala dieci posizioni. Chiude la rosa dei dieci album più venduti negli ultimi sette giorni Annalisa con ‘E poi siamo finiti nel vortice’, in decima posizione.

Top 10 album settimana 06/2024

X2VR – Sfera Ebbasta Club Dodo – Club Dogo La Divina Commedia – Tedua Tunnel – Simba La Rue Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Relax – Calcutta Sirio – Lazza Piccolo Principe – Neima Ezza MATERIA (Prisma) – Marco Mengoni E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa

Se la Top 10 abum presenta pochi cambiamenti, la chart dei singoli più ascoltati (download + streaming) è completamente rivoluzionata da Sanremo 2024. Tutte le dieci nuove entrate, infatti, arrivano dal palco del Teatro Ariston, guidate da I p’ me, tu p’ te di Geolier. Sul secondo gradino del podio troviamo, quindi, Sinceramente di Annalisa e sul terzo Tuta gold di Mahmood. Angelina Mango posta è quarta con La noia precedendo Irama con Tu no, Gazzelle con Tutto qui e The Kolors con Un ragazzo una ragazza.

Tripletta di chiusura della Top 10 Top of the Music 06/2024 con Pazza di Loredana Bertè (ottava), Apnea di Emma (nona) e Due altalene di Mr.Rain.

Top 10 singoli settimana 06/2024

I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa Tuta gold – Mahmood La noia – Angelina Mango Tu no – Irama Tutto qui – Gazzelle Un ragazzo una ragazza – The Kolors Pazza – Loredana Bertè Apnea – Emma Due altalene – Mr.Rain

