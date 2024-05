È ‘Altrove’ di Ultimo l’album più ascoltato degli ultimi sette giorni, seguito dal nuovo disco di Billie Eilish. Le Top Ten della settimana.

Sono quattro le nuove entrate nella Top Ten dedicata agli album più venduti e ascoltati in Italia dal 17 al 23 maggio. A partire dalla vetta, che vede irrompere al primo posto ‘Altrove’, nuovo progetto discografico di Ultimo (primo anche nella chart vinili/CD/musicassette). Novità anche al secondo posto della Top of the Music FIMI/GfK 21/2024 con ‘Hit Me Hard and Soft’ di Billie Eilish che precede la riedizione di ‘CVLT’ di Salmo & Noyz Narcos.

Al quarto posto, quindi, c’è ‘Ferite’ di Capo Plaza seguito da ‘ICON’ di Tony Effe (quinto), L’angelo del male’ di Baby Gang (#6) e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (settima). ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi chiude la week in ottava posizione precedendo le altre nuove entrate. Entrambe vengono dalla scuola di Amici 23 e i tratta de ‘Il sole dentro’ di Mida (nono) e dell’omonimo album di Petit (#10).

Top 10 album settimana 21/2024

Altrove – Ultimo (NEW) Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish (NEW) CVLT Hellraisers – Salmo & Noyz Narcos Ferite – Capo Plaza ICON – Tony Effe L’angelo del male – Baby Gang Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi Il sole dentro – Mida (NEW) Petit – Petit (NEW)

Risulta, invece, più stabile la Top of the Music dedicata ai singoli (download + streaming) dove non vie è traccia di nuove entrate. Come un tuono di Rose Villain & Guè e100 messaggi di Lazza si confermano rispettivamente al primo e secondo posto. Guadagna, invece, ben sette posizioni Paprika di Ghali, che agguanta la medaglia di bronzo.

In quarta posizione c’è L’ultima poesia di Geolier & Ultimo che precede El pibe de oro dello stesso rapper napoletano (#5) e Gata Only di Floyymenor (#6). La Top Ten singoli prosegue, quindi, con Miu Miu di Tony Effe (stabile in settima posizione), BBE di Anna & Lazza (ottavi) e Torcida di Bresh (#9).

Chiude la rosa dei dieci singoli più apprezzati della week Devastante di Olly, in posizione #10.

Top 10 singoli settimana 21/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè 100 messaggi – Lazza Paprika – Ghali L’ultima poesia – Geolier & Ultimo El pibe de oro – Geolier Gata Only – Floyymenor Miu Miu – Tony Effe BBE – Anna & Lazza Torcida – Bresh Devastante – Olly

