Si intitola ‘FRA’ il nuovo progetto di Gigi D’Alessio alla vigilia di un’estate e un autunno live. Le parole del cantautore e l’orgoglio per il successo della lingua napoletana in musica.

Anticipato dal singolo Nu dispietto, è disponibile dal 24 maggio il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music), ‘Fra’, tra brani inediti, hit e ben sette collaborazioni. Il progetto, racconta il cantautore, “nasce da una canzone che ho scritto per il mio ultimo figlio, Francesco. E, da lì, in maniera naturale, si sono aggiunti altri fra (fratelli) come si dice a Napoli e Roma. Quelli che a Milano si chiamano bro. Quindi ‘FRA’ è Francesco ma sono anche i fra che stanno nel disco e fra un disco e l’altro”.

Ma c’è anche un altro significato che l’artista ha voluto aggiungere. “Guardando la copertina, ci sono tante piccole polaroid che significano frammenti di vita”, prosegue. “Questo era un disco che ho voluto fare, è il primo tempo con cui volevo dare al mio pubblico qualcosa in più e di nuovo. Abbiamo registrato tra una puntata di The Voice e l’altro, a Milano, Roma, Caserta e Napoli. Ho voluto fare questa sorta di sorpresa”.

Ma chi sono i fra che Gigi accoglie nell’album? “Fra le tracce, ci sono collaborazioni su canzoni che abbiamo suonato l’anno scorso in Piazza del Plebiscito, tipo Io vorrei con Elodie ed Ernia. La stessa cosa vale per Un cuore malato con Alessandra Amoroso, un duetto che risale addirittura all’anno prima. Poi c’è Geolier con cui avevo già collaborato nel 2020 e in maniera naturale, all’una di notte, in mezz’ora è nato il pezzo Senza tuccà. Guè e Clementino sono compagni di viaggio da tanti anni e in questa nuova versione di Non mollare maiogni artista ha lanciato un proprio messaggio”.

Un disco, dunque, pieno di voci e amicizie quanto di famiglia. In tracklist, infatti, anche il duetto di Gigi con il figlio Luca arte LDA. “È nato da lui”, spiega l’artista. “Un giorno mi manda un WhatsApp dicendomi che, in studio, aveva lavorato alla mia canzone Primo appuntamento cambiando la seconda strofa”.

Di seguito la tracklist completa:

Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino, Geolier Senza tuccà feat. Geolier Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia Fra Primo appuntamento 2024 feat. LDA Nu dispietto Chi Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso Si te sapesse dicere Cu tte

La canzoni in napoletano nello scenario italiano

Impossibile non chiedere a Gigi D’Alessio un parere sulla fioritura del napoletano nella musica pop italiana. “Con tanti sacrifici oggi il napoletano è a tutti gli effetti una lingua che si canta in tutta Italia, ben diverso invece da quando ho fatto il mio primo Sanremo con Non dirgli mai. Nel testo c’era solo una piccola frase che volevano addirittura censurare”, ricorda. “A distanza di 24 anni vedere che oggi tutta l’Italia canta in napoletano è un motivo di orgoglio e mi rende anche la vita più facile quando devo scrivere una canzone”.

“Non credo che si tratti di un fenomeno di moda passeggera perché a funzionare è il suono del napoletano”, aggiunge D’Alessio. “Per questo ha successo il mix tra napoletano e sonorità moderne attuali. Addirittura, anche se non capisci il napoletano ne cogli il suono. Per esempio, io non capisco l’inglese ma quando sento una canzone colgo il suono della lingua. Siamo fortunati perché l’italiano, lo spagnolo, l’inglese e appunto il napoletano hanno un suono meraviglioso”.

“E a questo aggiungo che il napoletano, con le sue tronche, ha il dono della sintesi per cui in una frase puoi veramente racchiudere un mondo. E non lo dico per partito preso: semplicemente, quando mischi strofe in italiano e inciso in napoletano ti si apre il cuore in modo naturale. In un modo che neanche si può spiegare. Credo è una volta che sia stato sdoganato il napoletano – e ci è voluto tanto tempo per sdoganare – durerà per sempre”.

In occasione dell’uscita del nuovo album, Gigi incontrerà i fan nei seguenti appuntamenti firmacopie:

24 maggio – MILANO , Merlata Bloom Milano, ore 17:30

, Merlata Bloom Milano, ore 17:30 25 maggio – VALMONTONE (RM), Valmontone Outlet, ore 16:00

(RM), Valmontone Outlet, ore 16:00 26 maggio – NOLA (NA), Centro Commerciale Vulcano Buono, ore 17:00

Quindi, sarà la volte degli appuntamenti live, a cominciare dagli otto concerti tutti sold out di GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA in Piazza del Plebiscito a Napoli. Seguirà un fitto calendario estivo che lo porterà in tutta Italia da nord a sud e, dall’autunno, i nei palasport.

GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA – NAPOLI, Piazza del Plebiscito

7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno sold out

TOUR ESTIVO:

5 e 6 luglio – PALERMO , VELODROMO PAOLO BORSELLINO

, VELODROMO PAOLO BORSELLINO 12 luglio – ASTI , PIAZZA ALFIERI

, PIAZZA ALFIERI 16 luglio – POTENZA , STADIO VIVIANI

, STADIO VIVIANI 17 e 19 luglio – BARLETTA , FOSSATO DEL CASTELLO

, FOSSATO DEL CASTELLO 20 luglio – SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), FORUM EVENTI

(BR), FORUM EVENTI 21 luglio – LANCIANO (CH), PARCO VILLA DELLE ROSE

(CH), PARCO VILLA DELLE ROSE 27 luglio – LACCO AMENO , ISCHIA (NA) ARENA SAN MONTANO

, ISCHIA (NA) ARENA SAN MONTANO 28 luglio – CAMPOBASSO , AREA EVENTI SELVAPIANA

, AREA EVENTI SELVAPIANA 2 agosto – CERIALE (SV), PIAZZA DELLA VITTORIA

(SV), PIAZZA DELLA VITTORIA 7 agosto – CORIGLIANO ROSSANO (CS), ANFITEATRO DE ROSIS

ROSSANO (CS), ANFITEATRO DE ROSIS 8 agosto – DIAMANTE (CS), TEATRO DEI RUDERI

(CS), TEATRO DEI RUDERI 9 agosto – ROCCELLA JONICA (RC), TEATRO AL CASTELLO

(RC), TEATRO AL CASTELLO 11 e 12 agosto – CATANIA , VILLA BELLINI

, VILLA BELLINI 17 agosto – GAETA (LT), ARENA VIRGILIO

(LT), ARENA VIRGILIO 20 agosto – PESCHICI (FG), ARENILE DEL PORTO

(FG), ARENILE DEL PORTO 22 agosto – FORTE DEI MARMI (LU), VILLA BERTELLI

(LU), VILLA BERTELLI 24 agosto – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA

(RN), ARENA DELLA REGINA 6, 7, 8, 14 e 15 settembre – CASERTA, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

GIGI PALASPORT

13 novembre – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 2 dicembre – FIRENZE , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 6 dicembre – PADOVA , Kioene Arena

, Kioene Arena 7 dicembre – TORINO , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 11 dicembre – MILANO , Forum

, Forum 13 dicembre – BOLOGNA, Unipol Arena

