Dal palco di Sanremo 2024 agli studi radiofonici: la parodia di ‘Un ragazzo una ragazza’ di Giovanni Vernia coi The Kolors spopola in rete.

In poche ore ha collezionato oltre sei milioni di views. Parliamo del video con protagonisti Giovanni Vernia e i The Kolors, impegnati a interpretare una versione inedito del brano con cui la band ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. “C’è una prima versione originale di Un ragazzo una ragazza che nessuno conosce”, esordisce così lo speaker ai microfoni de “I Peggio Più Peggio” di RDS.

E introducendo la parodia di Un ragazzo una ragazza, con l’ironia che lo contraddistingue, Vernia prosegue: “I The Kolors ci hanno detto che la hit è nata da una vicenda che tutti un po’ viviamo, quando stiamo per uscire dal parcheggio e ci ostruiscono il passaggio”. Una manciata di secondi sono bastati per trasformare i video in un contenuto virale sui principali social, raggiungendo oltre 6 milioni di utenti in un solo giorno.

LEGGI ANCHE: — Pechino Express, Fabio Caressa con la figlia Eleonora: l’intervista

La parodia fa seguito a quella di ItaloDisco di qualche tempo fa, trasformata da Vernia in ItaloFisco. Una versione tutta da ridere che superato quota 20 milioni di views. Intanto Stash e compagni si preparano ad esibirsi per la prima volta al Forum di Assago (MI), dove sono attesi il prossimo 3 aprile. Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza il gruppo attraverserà l’intero percorso dagli esordi fino a oggi coinvolgendo il pubblico con i suoi maggiori successi. Ospite annunciato Geolier, che i The Kolors hanno invitato attraverso questo video.

Foto da Ufficio Stampa