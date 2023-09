In anteprima su Funweek il video di ‘Nah’, il nuovo singolo di Youngod nato insieme al produttore Emanuele Sciascia.

Si intitola Nah (etichetta Digital Noises/Artist First) il nuovo singolo di Youngod, in anteprima oggi su Funweek. Youngod (vero nome Paolo Messina), dopo aver pubblicato diversi singoli tra cui Ricominciare feat Fase e Come me, pubblica il videoclip del nuovo singolo Nah (etichetta Digital Noises / Artist First). Una hit che apre la sua carriera ad una nuova fase del suo percorso artistico e personale con un brano in cui si mette a nudo, raccontando uno dei periodi più difficili e delicati della sua vita. Il singolo è nato insieme al produttore Emanuele Sciascia.

«Nah – spiega Youngod – racconta di come vivo la mia vita dopo l’esperienza con il cancro, come se YounGod parlasse a Paolo. A chi ascolta il brano, vorrei trasmettere che anche se i demoni in testa sono presenti, c’è sempre una luce che può scacciarli. Bisogna solo lavorarci su con dedizione e costanza. Questo momento lo sto superando impegnando molto le mie giornate, magari faccio qualche partita a basket (mio sport preferito) nel mio giardino o comunque sport in generale, scrivo nuova musica, leggo e studio in più anche diverse sedute con psicologi in cui mi sfogo e parlo del mio trauma».