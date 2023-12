C’è anche SARAFINE, della squadra di Fedez, tra i finalisti di ‘X Factor 2023’: dal 1° dicembre il nuovo inedito ‘Malati di gioia’.

A X Factor 2023 i giochi per la Finale si sono chiusi, decretando Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy finalisti dell’edizione. La tripla eliminazione del sesto Live ha, infatti, bloccato a un passo dal sogno Astromare, Angelica (entrambi della squadra di Ambra Angiolini) e SETTEMBRE (squadra di Dargen D’Amico). Giovedì 7 dicembre sarà, quindi, scontro diretto tra Dargen D’Amico e Fedez.

Due le manche che si sono susseguite il 30 novembre, inaugurate dalla performance con l’Orchestra di X Factor. I ragazzi si sono esibiti con ben 22 elementi sul palco che hanno reso le performance uniche e suggestive. In tale occasione, SARAFINE (Fedez) ha scelto di proporre No Diggity di Blackstreet feat. Dr. Dre, per poi lasciare spazio al nuovo inedito.

Cover singolo da Ufficio Stampa

Disponibile in digitale da venerdì 1 dicembre, per Warner Music Italy, il brano si intitola Malati di gioia – scritto e prodotto dalla stessa cantautrice calabrese – ed esplora la vita della generazione nata tra gli Anni Ottanta e Novanta, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. SARAFINE riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, spesso sentendosi fuori luogo, e invita ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso-

LEGGI ANCHE: — Gli inediti dei finalisti di ‘X Factor 2023’: Il Solito Dandy presenta ‘Solo tu’

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi è SARAFINE

Sara Sorrenti, nome d’arte SARAFINE. 34 anni, calabrese di nascita e ora a Bruxelles, fino a poco fa divideva le sue giornate tra due lavori: faceva l’assistente amministrativa, si è sempre occupata di tasse e contabilità, e la musicista, ma poi ha deciso di seguire la sua passione e si è licenziata dedicandosi al suo sogno. Il suo stile musicale raccoglie elementi legati alla musica elettronica e leggera e influenze musicali dubstep, tecno, trap, drill, pop, a formare un electro-pop ipnotico: scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, il tutto per creare una performance completa.

I suoi testi, in italiano e inglese, e le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa