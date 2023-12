È firmato dallo stesso Il Solito Dandy con Leo Pari e Simone Guzzini, il nuovo inedito ‘Solo tu’ con cui il talento di Dargen D’Amico raggiunge la Finale di ‘X Factor 2023’.

Appartiene a Il Solito Dandy uno dei quattro posti disponibili nella Finale di X Factor 2023, in programma il prossimo 7 dicembre. A dare il via alla gara, giovedì 30 novembre, è stata una delle manche più amate, quella con l’Orchestra di X Factor formata da 22 elementi sul palco che hanno reso le performance degli artisti in gara uniche e suggestive.

Per la speciale playlist, Il Solito Dandy (Dargen D’Amico) ha proposto I giardini di marzo di Lucio Battisti, per poi lasciare spazio nella manche successiva al nuovo inedito. Disponibili da venerdì 1 dicembre, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali, Il Solito Dandy ha cantato “Solo tu”, scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino.

“L’amore è tutto e tutto è amore”, così diceva la nonna al giovane artista, ispirandosi forse ai Beatles o alle puntate di Stranamore con Alberto Castagna. Da quel momento, Fabrizio ha abbracciato questa visione dell’amore come una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale. Il brano ‘Solo tu’ riflette proprio su quest’esperienza: il sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile.

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi è Il Solito Dandy

Nato nel 1993, di origini torinesi, Fabrizio Longobardi in arte Il Solito Dandy da bambino dipingeva con suo nonno ascoltando la musica lirica, il giorno prima del suo esame di terza media ha scoperto la chitarra elettrica. Dopo alcune band liceali, a 19 anni inizia il suo percorso cantautorale per poi trasferirsi nel 2018 a Roma, dove ora è commesso in un negozio di abbigliamento per bambini.

Simpatico, chiacchierone, ironico, Il Solito Dandy ha una grande passione per la musica tramandatagli dalla madre e quindi ora ha deciso di inseguire il suo sogno. Nell’autunno del 2017 ha pubblicato il suo primo album “Buona Felicità”, nell’aprile 2022 è il turno di “Turismo Sentimentale”.

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa