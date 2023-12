Gli Stunt Pilots, sotto la guida di Dargen D’Amico, si sono guadagnati un posto nella Finale di ‘X Factor 2023. Disponibile il nuovo inedito della band, ‘Imma Stunt’.

Sono Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy a contendersi il titolo di X Factor 2023 il 7 dicembre. A definire i quattro concorrenti che accedono all’ultimo round è stata una semifinale che ha visto come super ospite Emma e, a sorpresa, il cast della nuova serie Sky Original Non ci resta che il crimine. Due le manche che hanno impegnato i ragazzi: la prima dedicata alle cover e la seconda per presentare i nuovi inediti.

Cover singolo da Ufficio Stampa

Gli Stunt Pilots, guidati da Dargen D’Amico, si sono dapprima esibiti sulle note di 7 Years di Lukas Graham e hanno poi eseguito il loro singolo manifesto Imma Stunt. Il brano esprime il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo. Scritta dalla band, la traccia rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera. Anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi.

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi sono gli Stunt Pilots

Gli Stunt Pilots sono un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia, composto da 3 giovani appassionati di musica: Zo, chitarrista e cantante (Lorenzo Caio Sarti, 25 anni, Milano); Moonet, bassista e sound engineer (Simone Colombaretti, 24 anni, di Legnano, Milano); Farina, batterista e visual designer (Emanuele Farina, 24 anni, Salerno). Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e le loro radici musicali diverse sono gli elementi chiave nella creazione e nella produzione della loro musica: un mix di sonorità elettroniche, trap, rock. Attraverso la loro musica, gli Stunt Pilots cercano di trasmettere un messaggio di liberazione e autenticità, invitando gli ascoltatori a uscire dalla zona di comfort e a vivere pienamente le proprie passioni e desideri.

Sono un richiamo a non vivere in “autopilota”, ma a fare scelte coraggiose e a cogliere le opportunità che la vita offre. Al cospetto di pubblico e giudici si presentano molto simpatici.

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa