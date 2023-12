In occasione della semifinale di ‘X Factor 2023’ Maria Tomba, della squadra di Fedez, ha presentato il brano inedito ‘Crush’.

La rosa dei finalisti di X Factor 2023 è completa e vedrà Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy contendersi il titolo. Nel corso della semifinale, che ha avuto come super ospite Emma, i ragazzi sono stati impegnati in due manche, la prima dedicata alle cover e la seconda agli inediti. Così, dopo aver intrepretato Always di Bon Jovi, Maria Tomba ha presentato Crush (Warner Music), brano scritto da lei.

Cover singolo da Ufficio Stampa

Per il pezzo, la finalista guidata da Fedez ha trovato ispirazione in una notte vissuta davvero, durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava per recarsi in un locale per un drink. Lì, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente crush. Il singolo, disponibile, dal 1° dicembre, si immerge nella notte tra colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate.

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi è Maria Tomba

Originaria di Verona, ora vive a Milano: Maria è una studentessa 20enne, coloratissima e super espansiva. I suoi outfit sono divertenti come lei, le sue ciabatte di pelo rosa ostentate orgogliosamente e le corse infinite sul palco sono indimenticabili… sognando, come da lei stessa dichiarato alle Audition, un tour mondiale. Racconta di sogni e avventure e di un mondo visto, appunto, attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia.

Per descrivere se stessa, dice: «E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse ‘goodbye’ al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma – Ma – Ma – Ma – Ma – Maria Tomba».

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa