Durante la Semifinale di ‘X Factor 2023’, Angelica presenta il singolo ‘L’inverno’ scritto per lei da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Si è fermata a un passo dalla Finale di giovedì 7 dicembre la corsa di Angelica a X Factor 2023. Nella squadra di Ambra Angiolini, rimasta senza concorrenti all’ultimo round, l’artista è stata eliminata nella penultima puntata del talent show di Sky. Quello con il sesto Live è stato, del resto, un appuntamento con ben tre eliminazioni che hanno bloccato a un passo dal sogno anche Astromare e SETTEMBRE (squadra di Dargen D’Amico).

A contendersi il titolo restano, quindi, gli Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy. Ma la Semifinale ha permesso a tutti i ragazzi ancora in gara di presentare i propri inediti (dal 1° dicembre con Warner Music), dopo la manche iniziale insieme all’Orchestra di X Factor. Ben 22 elementi sul palco hanno reso le performance degli artisti in gara uniche e suggestive.

Angelica, per l’occasione, ha intonato la sempre verde Sally di Vasco Rossi, per poi portare sul palco il nuovo singolo L’inverno. A firmare il brano sono Tananai – ne cura anche la produzione – Davide Simonetta, Paolo Antonacci. Una traccia che pone al centro la voce e la sensibilità dell’artista e racconta la storia di alcune notti che, a volte, si rivelano più difficili di altre, al punto da spingere a ‘prendere a pugni uno specchio’ in cerca di sollievo e dove il dolore diventa musica.

LEGGI ANCHE: — Gli inediti dei finalisti di ‘X Factor 2023’: SARAFINE canta ‘Malati di gioia’

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi è Angelica

Romana, 20 anni, con un passato come cameriera e operaia, Angelica (che di cognome fa Bove) ha iniziato a cantare – stando a quel che dice lei stessa – «nella vasca da bagno». Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce toccante e dolce. La sua storia è molto delicata, lei stessa l’ha solo accennata sul palco senza scendere troppo nei dettagli.

Il suo obiettivo è lavorare con le emozioni più intense, usando la musica come mezzo di espressione, ispirandosi allo spirito soul.

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa