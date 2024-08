Da venerdì 23 agosto è disponibile in digitale ‘Meccanismi’ di Vasco Brondi in una versione inedita insieme ad Ariete.

Esce venerdì 23 agosto Meccanismi, nuovo singolo di Vasco Brondi estratto dall’album ‘Un segno di vita’ (Carosello Records). Ad arricchire il brano, la voce di Ariete che per la prima volta collabora con il cantautore collaborare in un incontro inedito di generazioni e voci a confronto.

Il testo è una fotografia che racconta la capacità di azionare i meccanismi del cuore senza la paura di mostrare tutta la voglia di vivere anche nelle emozioni sella vita quotidiana.

“Meccanismi è una canzone d’amore con in sottofondo i rumori della città. – spiega Vasco Brondi – Ho pensato ad Ariete per questa collaborazione perché nelle sue canzoni, anche quando sembrano conversazioni intime in letti disfatti, entra il rumore della città o il suo silenzio. In Meccanismi ci sono i cartelli pubblicitari, gli alberi monumentali. Una persona indecisa tra rifarsi una vita in un piccolo paese o in una città così grande che si vede dallo spazio. Una persona che apre il cuore in tempo record”.

E aggiunge: “Jung dice che la più grande allucinazione del genere umano è credere nella separatezza tra gli esseri umani, la protagonista di questa canzone non ci crede. Vive intensamente, apertamente. È stata una gioia condividere questo brano con Ariete, sentirla cantare da vicino mentre registrava, sentire il soffio della vita che mette nelle canzoni”.

Da parte propria, Ariete osserva: “Questa canzone l’ho sentita subito mia. Lavorare insieme in studio è stato molto stimolante e la ricchezza di questo nostro incontro è che al di là della nostra appartenenza a generazioni diverse riteniamo entrambi fondamentale portare avanti la voce del cantautorato, mettendoci sempre i sentimenti e la faccia”.

L’autunno di Vasco Brondi

Brondi si prepara, fra l’altro, a un autunno 2024 particolarmente impegnativo. Il cantautore, infatti, si è cimentato per la prima volta nella scrittura di una colonna sonora, firmando le musiche originali di Fiore mio, film di Paolo Cognetti presentato in anteprima il 6 agosto scorso al Festival di Locarno. Per l’occasione Vasco Brondi ha anche scritto e interpretato un brano inedito, Ascoltare gli alberi, inserito nei titoli di coda del film.

Prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste, il film arriverà al cinema il 25, 26 e 27 novembre.

Inoltre, dopo il successo del tour nei club e degli show estivi nei festival, Vasco Brondi chiuderà il 2024 con un grande concerto a Milano. Sara, infatti, il 2 dicembre all’Alcatraz per i dieci anni dell’album ‘Costellazioni’, pubblicato nel marzo del 2014 con Le Luci della Centrale Elettrica.

La data è organizzata e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management. Informazioni e prevendite già disponibili su www.vascobrondi.it.

Foto di Annapaola Marin da Ufficio Stampa