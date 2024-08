Apple Music ha annunciato che Sarah Toscano è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia.

È Sarah – nome d’arte di Sarah Toscano – la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. «Entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music mi fa sentire grata ed emozionata al tempo stesso. – racconta Sarah – Il mio viaggio nella musica è appena iniziato e sto già facendo tante cose bellissime, sento molto il supporto dei miei fan! Questa nuova opportunità rappresenta per me uno step ulteriore per continuare a crescere e a far conoscere al pubblico la mia musica».

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next. Si tratta del programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere e utilizza poi la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo pubblico. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Sarah si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA, Lina Simons, Nerissima Serpe, Anna Castiglia e Lamante.

