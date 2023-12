Dopo aver composto per ‘A Magic Christmas’ il brano inedito ‘Non lasciare le mie mani’, Ultimo decide di destinarne i diritti d’autore a UNICEF.

Sempre dalla parte degli ultimi. Una frase che, per Niccolò Moriconi, è impegno e identità tanto da trarne il suo nome d’arte. E anche per questo Natale Ultimo ha deciso di dare sostanza concreta alle proprie parole scegliendo di donare i diritti d’autore del suo brano natalizio Non lasciare le mie mani a Unicef. Il singolo, colonna sonora di A Magic Christmas, parla dell’importanza di credere nei sogni e rimanere incantati dalle cose semplici. E vede la partecipazione del coro della scuola di musica Cluster, diretto da Ultimo, protagonista anche del videoclip ufficiale.

Già disponibile sulle piattaforme digitali (qui link all’ascolto su Spotify e Apple Music), Non lasciare le mie mani aiuterà i bambini in situazioni di emergenze, con particolare attenzione a quelli coinvolti nei conflitti. Una decisione che rientra nel costante sostegno del cantautore a favore di Unicef di cui nel 2019 è stato nominato Goodwill Ambassador per l’Italia.

Da allora, Ultimo ha partecipato a svariate iniziative umanitarie tra le quali missioni sul campo, donazioni di parte degli incassi del suo tour e incontri significativi con bimbi e famiglie in condizioni di vulnerabilità. E la decisione di dare una mano ai più fragili conferma la sensibilità di Moriconi nell’incarnare valori come solidarietà e compassione, dimostrando che la musica può essere uno strumento potente per ispirare il cambiamento e diffondere un messaggio di speranza e amore.

Il nuovo singolo Occhi lucidi e tour 2024

Intanto, è da pochi giorni in radio e digitale il singolo Occhi lucidi che Ultimo ha presentato per la prima volta dal vivo e in esclusiva nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. E al popolo degli “ultimi”, a sei mesi dal nuovo tour, l’artista ha voluto regalare anche un’istallazione luminosa per le feste e un quadro da lui dipinto. A proposito di Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… sono dieci le date in calendario con tre sold out – Roma, Napoli e Torino –, una doppietta al Maradona di Napoli e una all’Olimpico di Torino.

I numeri confermano Ultimo protagonista dell’estate live per il terzo anno consecutivo, dopo aver superato il tetto dei 600mila biglietti per 15 date nel 2022 e calando il sipario 2023 con da 342.532 presenze in sei date completamente imballate.

2 giugno 2024 – Trieste , Stadio Nereo Rocco DATA ZERO

, Stadio Nereo Rocco DATA ZERO 8 giugno 2024 – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT

, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT 9 giugno 2024 – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 15 giugno 2024 – Torino , Stadio Olimpico SOLD OUT

, Stadio Olimpico SOLD OUT 16 giugno 2024 – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 22 giugno 2024 – Roma , Stadio Olimpico SOLD OUT

, Stadio Olimpico SOLD OUT 23 giugno 2024 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 24 giugno 2024 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 28 giugno 2024 – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 6 luglio 2024 – Padova, Stadio Euganeo

Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Anche lo Stadio Olimpico di Torino 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧.

