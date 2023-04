Esce in digitale venerdì 21 aprile il nuovo singolo di Tropico – progetto solista di Davide Petrella –, ‘Chiamami quando la magia finisce’.

Si intitola Chiamami quanto la magia finisce il nuovo singolo inedito di Tropico, progetto solista del cantautore Davide Petrella. Il brano segna la ripartenza musicale dell’artista che promette, così, di dare il via a nuove sorprese che arricchiranno il percorso eclettico con un nuovo capitolo musicale. Canzone d’amore ritmata, irriverente e cinica quanto basta, la nuova traccia racchiude in sé la ricchezza espressiva di Tropico.

Cover da Ufficio Stampa

Si confermano, quindi, gli ingredienti già assaporati nel precedente Contrabbando feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra. A caratterizzare Chiamami quanto la magia finisce (dal 21 aprile, disponibile in pre-save qui) sono l’originalità della scrittura con un linguaggio contemporaneo e mai banale. A questo si aggiungono la freschezza di un sound internazionale radicato nella melodia italiana e una capacità di interpretazione personale e unica.

Nonostante ad oggi abbia pubblicato un solo album solista, Tropico è un veterano della scena musicale italiana. Con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha infatti firmato o co-firmato molte delle più importanti hit del nuovo millennio. Inoltre, come co-autore di Due Vite per Marco Mengoni e Cenere per Lazza si è aggiudicato le prime due posizioni del podio di Sanremo 2023.

“Sanremo, INCREDIBILE”, ha commentato sui social la doppia vittoria. “Non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti, si era capito subito”. Tra gli altri successi autorali ci sono Poetica per Cesare Cremonini, Bravi a Cadere per Marracash, La Coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie, Chiagne per Geolier e O forse sei tu per Elisa.

Foto di Biagio Munciguerra da Ufficio Stampa