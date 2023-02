‘Due vite’ di Marco Mengoni conquista le radio e le chart internazionali

In vetta alla classifica radiofonica, il brano con cui Marco Mengoni ha vinto a Sanremo 2023 conquista anche lo streaming internazionale. I numeri di ‘Due vite’.

Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2023 ha cominciato la sua corsa al di fuori del palco dell’Ariston e sta conquistando il pubblico a suon di ascolti. Dopo aver debuttato al vertice della classifica FIMI, Due vite di Marco Mengoni è il brano più trasmesso nelle radio italiane per la settimana numero 07/2023 (dal 10 al 16 febbraio). Non solo: nella settimana di lancio, il brano è entrato anche in 54 classifiche di iTunes. Al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia.



Ma Due vite si laurea anche il brano più cercato su Shazam e si mantiene fra le canzoni di Sanremo più popolari nei contenuti TikTok. Insieme alla traccia, il videoclip domina le tendenze musicali su YouTube con 20 milioni di views complessive insieme ai video delle performance all’Ariston. Scenario del video ufficiale – per la regia di Roberto Ortu – sono le dune maestose e deserte di Piscinas (Comune di Arbus). Qui ha luogo il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia. avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli Anni Ottanta e all’immaginario di David Lynch.

LEGGI ANCHE: — Marco Mengoni trionfa a Sanremo 2023 e vola a Liverpool: «Siamo tutti vincitori»

I numeri di questi giorni sono l’ennesimo riscontro dopo quello raccolto a Sanremo, dove Due vite ha ricevuto anche il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. E alla vittoria della kermesse si aggiunge quella della serata dedicata alle cover con Let It Be insieme al The Kingdom Choir. Marco Mengoni è stato, poi, l’artista con il maggior numero di interazioni sui social durante il Festival – oltre 7 milioni – e con la maggiore crescita di follower.

Cresce, dunque, l’attesa per la terza e ultima parte della trilogia ‘MATERIA’ e per la partecipazione del cantautore all’Eurovision Song Contest 2023 in rappresentanza dell’Italia. E dopo l’appuntamento di Liverpool, Mengoni tornerà live negli stadi per i quali sono stati staccati a oggi 210mila biglietti. MARCO NEGLI STADI parte l’8 luglio e si conclude a San Siro, dove lo scorso 19 giugno tutto era cominciato. Qui le date.

Foto di Andrea Bianchera