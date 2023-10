Si intitola ‘Eh Bam Bam’ (LaPOP) il nuovo singolo di Tekla, Ilaria & Double Deejay. Su Funweek il videoclip in anteprima.

Si intitola Eh Bam Bam (LaPOP) il nuovo singolo di Tekla, Ilaria & Double Deejay. Il brano dal 22 settembre 2023 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Eh Bam Bam è un brano che racconta di un colpo di fulmine che avviene in una serata di fine estate condita da divertimento, sangria e leggerezza. L’intento è quello di lasciare quella sensazione di melanconia allegra che ogni anno al termine dell’estate ci fa vedere la magia delle cose semplici, il tramonto al mare, le vie del centro deserte, gli incontri inaspettati.

Da sempre conosciuta la forte alchimia tra italiani e spagnoli, accomunati entrambi dalla radice latina, la canzone coinvolge attraverso questo suono onomatopeico, la dialettica bolognese che esprime una reazione inaspettata colma di stupore e la sonorità reggaeton. Spiegano Tekla e Ilaria a proposito del brano: «È stato per entrambe un colpo di fulmine quando abbiamo ascoltato la produzione di double deejay. Per questo è subito nata l’esigenza di esprimere ciò che questa estate ci ha regalato. Questo brano rappresenta anche la serenità ottenuta dopo la pubblicazione di brani maggiormente introspettivi come Isola e Déjà vu. Vivere l’amore come fosse una corrida, questo è il messaggio di Eh Bam Bam».

Il videoclip di Eh Bam Bam descrive il termine di una serata con le prime luci della mattina. Ed è così che ci si ritrova nuovamente in balia di sangria e musica, proprio come la sera precedente però in uno scenario diverso, gipsy e famigliare. Un’energia totalmente femminile che condivide vibes di spensieratezza e libertà, ballando sotto il sole ed anche sotto la pioggia senza fermare mai la voglia di far festa.