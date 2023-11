Annunciato a sorpresa, il nuovo singolo di Tedua feat. Capo Plaza contiene un campionamento de ‘La Solitudine’ di Laura Pausini.

Annunciato a sorpresa sui social e dopo la pubblicazione di un piccolo estratto in estate, esce il nuovo singolo di Tedua, Parole Vuote (La Solitudine) con la collaborazione di Capo Plaza. Il brano – sulla scia del successo dell’album La Divina Commedia – è prodotto da Shune e include una parte ricantata della canzone La Solitudine di Laura Pausini. Con questo brano Tedua esplora il lato più intimo e introspettivo della sua vita, affrontando le sfide e le contraddizioni che accompagnano il successo. La solitudine, appunto, e la sensazione di smarrimento.

Foto di David Lachapelle da Ufficio Stampa

“Ho preso questa scelta e devo andare in fretta per ambire alla vetta / Sto tornando da solo e non mi trovo nelle persone che ho incontrato lungo la strada e mi han lasciato solo parole vuote ogni volta che provo anche se sbaglio imparo di nuovo”. Questo canta Tedua nel brano, sottolineando i momenti in cui si trova a dover fare i conti con i volti che si incontrano lungo la strada per il successo. E queste settimana, in effetti, rappresentano per l’artista un momento d’oro grazie al tour indoor con cui sta facendo il giro del Belpaese.

Tedua: i live

Proprio in occasione del primo concerto (di quattro, tutti sold out) al Mediolanum Forum di Assago, Tedua ha annunciato Il Paradiso – Atto Finale, prima data estiva che si terrà agli I-Days Milano il 29 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI. La serata sarà la chiusura perfetta del viaggio di Tedua attraverso ‘Inferno’ e ‘Purgatorio’ della sua ‘La Divina Commedia’. Non solo: Tedua diventerà il primo headliner italiano nella storia degli I-Days, tra i principali festival a livello internazionale (biglietti online su Live Nation).

Nel frattempo, proseguono gli show nei palazzetti per i quali sono stati staccati un totale di 105mila biglietti. Ecco le date di dicembre:

Lunedì 04 e Martedì 05 dicembre – Milano , Mediolanum Forum SOLD OUT

, Mediolanum Forum Venerdì 08 dicembre – Bologna , Unipol Arena SOLD OUT

, Unipol Arena Domenica 10 dicembre – Napoli , Palapartenope SOLD OUT

, Palapartenope Martedì 12 dicembre – Torino, Pala Alpitour SOLD OUT

