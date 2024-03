In attesa su Disney+ di ‘Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)’, i fan potranno vedere in anteprima una clip su App Store.

I Wildest Dreams degli Swifties stanno per diventare realtà perché, sebbene Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) esca il 15 marzo alle 2 di notte su Disney+, i fan potranno vedere in anteprima una clip del suo straordinario concerto su App Store.

A partire da venerdì, i fan di Taylor Swift potranno vivere l’esperienza completa del Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) in prima persona, direttamente da casa in esclusiva su Disney+. Prima dell’anteprima su Disney+, i fan potranno godersi l’esclusiva di una performance inedita di cardigan, tratta dall’album folklore, vincitore di un Grammy Award, disponibile solo su App Store.

Il suo film-concerto, disponibile da venerdì in streaming, in esclusiva su Disney+, include bonus track inedite non presenti nella versione cinematografica o nelle versioni a noleggio, tra cui la performance di cardigan tratta dall’album folklore, vincitore di un Grammy Award, e altre quattro canzoni in versione acustica.

Questa esclusiva clip di un minuto è disponibile nella sezione Anteprima dell’App Store per i fan di tutto il mondo. La sezione continua a offrire un’esperienza dinamica alla scoperta delle app, per aiutare gli utenti nella ricerca di giochi e storie originali, tutte curate dal team editoriale di App Store.