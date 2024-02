Dopo il successo di ‘Single Soon’, Selena Gomez torna con il singolo ‘Love On’, celebrazione gioiosa della vita e dell’amore.

Si intitola Love On il nuovo brano dell’artista multiplatino e nominata ai Grammy® Selena Gomez, disponibile da venerdì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva dopo il successo di Single Soon, che ha raggiunto il secondo posto della classifica EarOne in Italia e ha chiuso il 2023 tra i venti brani più trasmessi dalle radio. Ora, la popstar torna con una nuova canzone dal ritmo coinvolgente e liriche romantiche.

Cover da Ufficio Stampa

Love On è, infatti, un brano pop che riflette l’atmosfera romantica di Parigi, dove Selena ha trascorso parte dello scorso anno. I versi celebrano le sensazioni di un amore che nasce e sono un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni. Prodotto da The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada, il singolo vuole dunque cattura l’essenza dell’amore gioioso e dell’entusiasmo per la vita.

Ad accompagnare la traccia il videoclip ufficiale, diretto dal regista francese Greg Ohrel, cche accompagna in un viaggio visivo attraverso varie ambientazioni. Il tutto mentre Selena si esibisce in diversi outfit e intorno a lei alcune coppie si scambiano affettuosi baci. In 3 minuti e 10 secondi, troviamo tutta l’energia contagiosa della canzone e l’attitudine fresca della Gomez.

LEGGI ANCHE: — ‘LOL Talent Show’: Elio, Follesa e Pintus e la forza «dell’improvvisazione»

Con questo brano, del resto, Selena dimostra ancora una volta la sua versatilità e il suo talento. Oltre alla carriera musicale di successo, infatti, l’artista ha ottenuto riconoscimenti anche come attrice, ricevendo una nomination agli Emmy per la sua interpretazione in Only Murders in the Building e dirigendo il documentario My Mind & Me su Apple TV+. Al momento conta, poi, oltre 210 milioni di singoli venduti in tutto il mondo e oltre 50 miliardi di stream globali, che la incoronano tra le popstar più influenti e amate del panorama musicale internazionale.

Foto da Ufficio Stampa