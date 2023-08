Un sito web, un numero di telefono, volantini: tutti gli indizi a tema ‘Single Soon’ sul nuovo singolo di Selena Gomez.

Sembra che sia in arrivo un nuovo singolo (e una nuova era) di Selena Gomez. Sono bastati pochi ma corposi indizi, infatti, per far sì che l’hashtag #SelenaGomezIsComing fosse in tendenza su Twitter, insieme a quello che dovrebbe essere il titolo del nuovo brano, Single Soon (nulla di certo, sottolineiamo).

Ma quali sono gli indizi che hanno portato i fan a pensare a un ritorno della Gomez? A quanto pare, in alcune città degli Stati Uniti, sono apparsi dei volantini con la scritta Single Soon. Sui fogli anche un indirizzo web e un numero di telefono. Il sito in questione è illbesinglessoon.com: navigandoci, troverete nuovamente la scritta Single Soon?, una richiesta di iscrizione alle news relative a Selena Gomez e tutti gli indirizzi social della cantante. Insomma, pochi dubbi che l’iniziativa venga proprio da Selena.

STOP! Por las calles se han encontrado carteles que dicen “SINGLE SOON” con un número telefónico. Si marcas, se escucha un mensaje pre grabado de Gracie, donde dice: "Hola, te amo hermanita, nunca te preocupes por los novios" seguido de una pista musical



SELENA GOMEZ IS COMING! pic.twitter.com/kc6I4Y2vrP — anto SELENA GOMEZ IS COMING (@SELENAPlNK) August 14, 2023

Ma è chiamando il numero di telefono che emergono altri indizi: un messaggio registrato inizia infatti con la voce di Gracie, sorella di Selena. «Ehi, ti voglio bene sorella. Non preoccuparti mai e in alcun modo dei fidanzati», dice la voce di Gracie. In seguito parte un beat molto scarno, che potrebbe essere a tutti gli effetti un teaser. Sul web si parla poi anche di una serata a tema che si terrà il 26 agosto a Los Angeles presso il Teragram Ballroom and Club 90s. Sul sito del locale è apparso l’appuntamento. Il nome della serata? Club 90s Single Soon: Selena Gomez Night.