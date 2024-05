Online ‘Sei così reale’, videoclip del nuovo singolo della produttrice, compositrice, autrice genovese Silvia Dainese.

Si intitola Sei così reale il nuovo singolo di Silvia Dainese, produttrice, compositrice e autrice genovese. «Erano passati pochi giorni dal mio compleanno, quando mi sono trovata a teatro, all’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, ad assistere al monologo MOI dell’autrice Chiara Pasetti per la regia di Alberto Giusta, liberamente tratto dalla corrispondenza di Camille Claudel, scultrice francese amante e musa di Rodin, morta in ospedale psichiatrico dopo trent’anni di internamento. – dice Silvia Dainese – Una storia intensa che mi ha colpita molto, soprattutto grazie all’interpretazione di Lisa Galantini, che ho avuto modo di conoscere dopo lo spettacolo: è dopo questo incontro che è nata Sei così reale».

Regista del videoclip è Erika Errante Baruffaldi, originaria di Genova ma apprezzata in tutta Italia, che, con l’aiuto regia Pierfrancesco Del Seppia, ha individuato in tre storiche botteghe di lavorazione dell’alabastro a Volterra la location perfetta per dar vita alle immagini che accompagnano Sei così reale. Si tratta di Alabastri Cerone, alab’Abarte e Artieri Alabastro, che hanno ospitato la novella Camille Claudel interpretata proprio da Lisa Galantini tra polvere, lime e scalpelli.

Oltre a questo videoclip sarà disponibile prossimamente una versione sperimentale di 11 minuti, con parti recitate. La produzione artistica musicale è a cura di Silvia Dainese, Adriano Fontana, Simone ‘Momo’ Riva; musica, parole, voce, chitarra sono di Silvia Dainese, accompagnata alla chitarra da Adriano Fontana, da Simona Vaccari al sax e da Simone ‘Momo’ Riva a basso, batteria e chitarra.

«È un onore per me poter dire di avere Lisa Galantini come protagonista del video. – prosegue Silvia Dainese – Come l’attrice dentro i cui occhi ho trovato un mondo e a cui vorrei chiedere come fa a truccarsi come qualcuno che non è, recitando di giorni di dolore profondo».