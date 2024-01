Si intitola ‘Face to Face 2’ il nuovo brano di Rondodasosa annunciato con un trailer sui profili social. Quello che sappiamo.

Rondodasosa è pronto a tornare da solista con Face to Face 2,il nuovo singolo in uscita venerdì 19 gennaio per Warner Music Italy. A un mese dal successo di ‘MOTIVATION 4 THE STREETZ’, l’album collaborativo con ARTIE 5IVE che ha già superato i 30 milioni di streaming, il giovane talento si conferma figura chiave nella scena rap contemporanea.

Face to Face 2è la continuazione di Face to Face (Exposing Me RMX), una delle hit di maggiore impatto di Rondodasosa. E se il brano del 2020 è diventato un classico per i fan, la seconda parte del brano promette un ritorno di Rondo con un’energia senza pari e un approccio fresco sia dal punto di vista musicale che visivo.

Cover da Ufficio Stampa

Il rapper, che ha già conquistato oltre 600 milioni di ascolti complessivi sulle piattaforme, continua così a portare avanti la sua attitudine da outsider, mostrando una costante voglia di superare i traguardi raggiunti e affermarsi come protagonista. L’annuncio del singolo è stato accompagnato da un trailer sui profili social, caratterizzando dalla predominanza del colore giallo a simboleggiare un nuovo periodo di musica e vita per Rondodasosa.

Rondo VS everybody è lo spirito dell’artista di San Siro che con Face to Face 2 inaugura il suo 2024 nel segno della determinazione in un contesto musicale dove solo i più astuti possono sopravvivere.

Cover da Ufficio Stampa