Dopo le collaborazioni con Emis Killa e Mostro, Rizzo è tornata con il nuovo singolo dal titolo ‘Fuoritempo ;(’ in cui racconta la sensazione di inadeguatezza.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Fuoritempo ;( (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Rizzo, la giovane artista classe 2002 che si sta facendo notare tra i talenti emergenti del panorama musicale italiano. Al centro del brano il racconto della sensazione di inadeguatezza affrontato in maniera leggera, attraverso l’esperienza di chi si sente fuori sincrono rispetto al contesto.

Cover da Ufficio Stampa

Le melodie e i suoni avvolgenti sono prodotti da okgiorgio, che cuce un pezzo in cui si balla e piange contemporaneamente, anzi, al giusto tempo. Fuoritempo ;(è un ulteriore passo nel percorso artistico di Rizzo, che per la prima volta sperimenta nuove vibes all’interno della sua musica. Senza abbandonare il mood urban, infatti, l’artista abbraccia sonorità indie pop, che regalano freschezza al brano.

LEGGI ANCHE: — ‘Radio Italia Live Il Concerto’ a Milano: annunciata l’edizione 2024, ecco quando

Il singolo arriva dopo Cassa Forte – pubblicato lo scorso giugno e prodotto daGreg Willen – e due prestigiose collaborazioni. Rizzo è, infatti, reduce dal lavoro con Emis Killa nel brano VISCERALE – closer, contenuto in “Effetto Notte”. E ha, inoltre, lavorato con Mostro in Exit, prodotto da Andry The Hitmaker e incluso in ‘THE ILLEST, VOL. III’.

Foto da Ufficio Stampa