Torna l’appuntamento con RILIVE – Radio Italia Live Il Concerto, in programma in piazza Duomo a Milano: l’annuncio.

Si rinnova l’appuntamento con la musica dal vivo nel cuore di Milano, con il grande concerto gratuito di Radio Italia. L’edizione 2024 di RILIVE – Radio Italia Live Il Concerto è in programma per mercoledì 15 maggio in Piazza Duomo. L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Anche quest’anno siamo pronti ad annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto: mercoledì 15 maggio Piazza Duomo si riempirà di musica, di gioia e di gente”. Così Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia. “Sono convinto che trascorreremo una serata indimenticabile. Annunceremo il cast circa un mese prima dell’evento e posso già garantire che sarà stellare. Ringrazio moltissimo il Sindaco Beppe Sala e tutte le persone del suo staff, che ci hanno dato la possibilità di poter usufruire, anche nel 2024, di questa meravigliosa cornice che è Piazza del Duomo a Milano”.

Aggiunge il sindaco Sala: “Finalmente abbiamo una data: il prossimo 15 maggio, Radio Italia Live – Il Concerto torna a Milano con l’energia e l’entusiasmo che da undici edizioni caratterizza questo straordinario appuntamento. Siamo certi che anche quest’anno gli artisti che saliranno sul palco sapranno regalare a Milano e a tutti coloro che seguiranno l’evento, in piazza o da casa, una serata piena di emozioni”.

