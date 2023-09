Si intitola ‘Madonna della ninna nanna’ il nuovo singolo di Renzo Rubino insieme a La Sbanda. Disponibile dal 22 settembre.

Dopo la serata de La Banda di Porto Rubino alle isole Tremiti, Renzo Rubino è pronto a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Tramite i suoi profili social, il cantautore ha, infatti, annunciato la pubblicazione del singolo, Madonna della ninna nanna (DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy), dal 22 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali – qui in pre-save –. Proprio nella serata di giovedì 31, Rubino con i musicisti de La Sbanda, ha regalato agli spettatori un’anteprima live del brano, che anticipa il progetto fuori dal comune.

Madonna della ninna nanna si apre come una delicata nenia per esplodere in un ritornello irresistibile e festaiolo. Una canzone di contrasti e dissonanze, in cui il lento si fonde al veloce, il sacro al profano (Lasciami le mani, lasciami le mani adesso/che poi trasformiamo in sacro tutto quanto il sesso per te).

Ne risulta, dunque, un’invocazione a un’immaginaria Patrona del Sonno affinché faccia sopire sentimenti e istinti altrimenti complessi da gestire. In tre minuti e mezzo la preghiera prende corpo e velocità, fino al momento in cui Renzo con la Sbanda prende per mano in un ipnotico girotondo musicale.

Il brano è realizzato con la collaborazione del trombonista e direttore d’orchestra Mauro Ottolini, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione de La Sbanda. Inoltre, è stato prodotto dallo stesso Renzo Rubino insieme a Taketo Gohara (Elisa, Vinicio Capossela, Negramaro, Brunori sas).

In attesa di poter ascoltare Madonna della ninna nanna, Renzo prosegue il suo viaggio live con L’estate Sbanda. L’obiettivo è portare nelle piazze italiane la sua grande festa in musica, momento di gioia, condivisione e grandi emozioni. Di seguito le prossime date (IMARTS):

7 settembre – Iglesias (CI)

(CI) 22 settembre – Castellana Grotte (BA)

(BA) 24 settembre – Valle di Soana (TO)

