C’è tanta Milano nel nuovo singolo di Valerio Mazzei, intitolato ‘piumone’, in uscita per Artist First il 26 maggio.

Dopo il successo di Che male che fa e l’ultima uscita diverso, Valerio Mazzei torna con piumone, il nuovo singolo (Artist First) disponibile dal 26 maggio. Si tratta di un brano in contrasto con l’arrivo della bella stagione e del periodo estivo imminente, che parla di nostalgia verso qualcosa di bello che non c’è più. Nella canzone, la città di Milano fa da sfondo a una storia impossibile, ed è la cornice di un ricordo pieno di dolce malinconia. Come dice lui stesso nel brano: Non ti penso ma ti penso ancora.

«Questo nuovo singolo è per quelli che come me associano ad una città una persona. Per me Milano ha un nome e cognome, un profumo e due occhi blu. – commenta Valerio Mazzei – Poi il tempo passa, attraversa le storie e i marciapiedi. A volte pensiamo di non riconoscere più le stesse strade e i ricordi sfumano, eppure senza sapere la motivazione ci ritroviamo a scrivere canzoni sulle persone che hanno fatto parte della nostra vita».

La data di uscita di piumone e il titolo stesso del brano erano in realtà già stati svelati attraverso alcuni indizi numerici presenti nella cover di diverso. piumone vive l’influenza di sonorità indie pop e vi aggiunge un sound fresco e generazionale, ed è un importante tassello del progetto a cui Valerio Mazzei sta lavorando assiduamente da mesi.

Valerio Mazzei, da YouTube alla musica

Valerio Mazzei – romano, classe 2000 – coltiva fin da piccolo la passione per i video e per il web, dove tutto ha inizio quando a soli 7 anni inizia a caricare contenuti sul suo canale Youtube, arrivando in poco tempo a ottenere numeri incredibili. Con 1,3 milioni di iscritti, il suo canale oggi conta più di 190 milioni di visualizzazioni complessive. Valerio è oggi uno tra i creator più popolari del web con milioni di fedelissimi su YouTube, Instagram e TikTok. Il 3 dicembre 2021 pubblica il suo primo album Mi odi ma, che ad oggi annovera oltre 18 milioni di ascolti. Valerio Mazzei è attualmente a lavoro al suo nuovo progetto discografico, anticipato dai singoli Che male che fa e diverso.