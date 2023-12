In attesa di vederle alla conduzione del ‘PrimaFestival’, le sorelle Iezzi tornano con il brano ‘Solo Mai’, in radio e digitale dal 22 dicembre.

Paola & Chiara, le sorelle del pop italiano, ritornano con il nuovo singolo Solo Mai. Il brano, scritto e prodotto dalle stesse artiste insieme al produttore svedese Stefan Storm, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 dicembre. Si tratta del terzo inedito dopo Furore e Mare Caos, ed è un viaggio emotivo guidato da sonorità synth-pop e dance degli Anni Ottanta.

Solo Mai riflette sullo struggimento interiore dell’essere umano per recuperare il senso più profondo dell’esistenza: l’Amore. Il brano affronta la tendenza verso la competizione, l’appiattimento dei valori e l’ostilità che possono lentamente distruggere il significato della vita. Non a caso, il ritornello, come un mantra, ripete Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai, sottolineando il tema centrale del brano.

SOLO MAI il nostro inno d’amore universale 🫸🏻💌🫷🏻

Un modo, il nostro, per dirvi che non sarete soli e sole mai, noi per voi ci saremo PER SEMPRE

Vostro dal 22 dicembre ❤️



Ph Paolo Santambrogio pic.twitter.com/saqEJ6YvbR — paola&chiaraofficial (@paolachiara) December 18, 2023

Sempre dal 22 dicembre è disponibile anche il videoclip ufficiale, diretto da Paolo Santambrogio, con la speciale partecipazione dell’attrice ed ex top model Eva Riccobono, che incarnerà la madre universale. Oltre alla musica, Paola & Chiara si preparano anche a vestire i panni di conduttrici del PrimaFestival 2024 dopo il ritorno in gara al festival 2023.

