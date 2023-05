Si chiama ‘The Hooligan’ il nuovo brano e video del duo formatosi a Roma nel 2020. Valentina Criscimanni e Sergio Ferrari costruiscono un brano scarno e atmosferico che anticipa l’uscita del loro quarto album.

Con loro è possibile ancora riscoprire quelle atmosfere e quei sapori che, in un fertile e ormai passato periodo musicale, caratterizzavano gesti e creazioni artistiche di una generazione senza uguali. E così The Hooligan è il loro nuovo, affascinante ed atmosferico singolo (che anticipa l’uscita del quarto disco), completamente autoprodotto, seguendo a pieno lo stile che da più di 10 anni contraddistingue il progetto musicale del duo romano Orange8.

Durante una session di registrazione ad Anguillara, nasce questo brano psych-folk, dal sound molto scarno ma ricco di atmosfera. Solo chitarra acustica, voce e kalimba accompagnati dal battito di cassa e charleston. Il brano è ispirato alla storia di una ragazza che lasciò la sua casa e la sua famiglia molto giovane, partendo senza programmi, seguendo un’avventura che, ancora dopo molti anni, è ancora in corso… Attraversando periodi duri senza mai tradire i suoi ideali e i suoi sogni.

Orange8, il video di The Hooligan

Il video è stato realizzato nella stessa location dove sono state eseguite le registrazioni, con una splendida vista sul lago di Bracciano, nel Lazio. Gli Orange8, il duo composto da Valentina Criscimanni e Sergio Ferrari, si è formato a Roma nel 2020. Dopo anni passati a suonare dal vivo, pubblicano nel 2013 l’Ep Turtle Bubble con un progetto di crowdfunding. Nel 2014 gli Orange8 lasciano Roma e iniziano delle registrazioni itineranti tra l’Italia e l’Europa dalle quali esce Let the Forest Sing (2016 – Scene Music Records); album che li porta sui palchi di RomePsych Fest, Sajeta Art & Music Festival (Slovenia), Mandrea Festival e ad aperture di band come Lou Rhodes (Lamb), TAU, Josephine Foster, Miles Cooper Seaton. Nel 2019 tornano all’auto-produzione e pubblicano Leafolution con una tiratura limitata con cover numerate fatte a mano. Quello degli Orange8 è puro psych-folk. Musica lisergica che nasce dalla voglia di conoscere nuovi mondi ed entrare in contatto con nuove culture e stati d’animo.

VALENTINA CRISCIMANNI – VOCE, CHITARRA ACUSTICA

SERGIO FERRARI – KALIMBA, CHARLESTON E CASSA

REGISTRAZIONI – MIX – MASTER : SERGIO FERRARI