Il backstage del video di ‘Shatterproof’, il nuovo singolo del cantautore olandese Nick Schilder, girato con una crew ucraina.

Si intitola Shatterproof il nuovo singolo del cantautore olandese Nick Schilder, dal 24 novembre in rotazione radiofonica. Il video – di cui oggi vi proponiamo il backstage – punta tutto sulla danza classica. Realizzato dalla regista ucraina Katheryna Lesyk – fuggita dal suo Paese e che si è avvalsa di una troupe di connazionali – il video ha come protagonista la ballerina del Balletto Nazionale Ucraino, che recita con Nick Schilder.

«La persona che gestisce il mio tour segue anche l’United Ukrainian Ballet. – racconta il cantautore – Mi ha chiesto di fare qualcosa per loro. È difficile attirare l’attenzione e portare le loro esibizioni all’attenzione del pubblico. Questo invece può aiutarli a ricevere fondi. Vogliamo mostrare che l’Ucraina è più di una semplice guerra. Ha una ricca cultura, arte, letteratura e balletto. Volevamo mostrare questo. Ci siamo uniti a Katya, regista ucraina arrivata in Olanda e legata a HEUS, con cui già lavoriamo. Abbiamo girato il video con una crew in parte ucraina».

Nick Schilder, il video di Shatterproof

Nel video, seguiamo dunque la danzatrice quando fa le prove generali col corpo di ballo, mentre si ritrova da sola, nella sua solitudine, negli spogliatoi, nel dietro le quinte prima di un saggio. E in tutte queste occasioni Nick Schilder è lì presente, come un angelo custode. «Credo – dice Nick – che ogni artista desideri che ognuno interpreti la canzone a modo suo. Una canzone d’amore può avere molti elementi. L’amore può essere metafora di una situazione completamente diversa della vita. Alcune frasi del brano non sono necessariamente d’amore, ma parlano di resilienza e di difficoltà. Per la regista, ad esempio, il brano parla della sofferenza del suo popolo». «Sei consapevole che stai creando qualcosa di grande e delicato nello stesso tempo. – conclude il cantautore – Ma mi ha colto comunque di sorpresa».

Nick Schilder è molto popolare nei Paesi Bassi, anche perché questo primo brano da solista viene dopo una carriera di 17 anni (tra l’altro di successo) come parte di una band, come metà del popolare duo olandese Nick & Simon.

Foto: Jeannette Huisman