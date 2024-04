In anteprima su Funweek il video di ‘Permette un ballo lento’, singolo di Mirco Mariani che inaugura il nuovo progetto solista.

Da martedì 16 aprile è disponibile il filmino del singolo di Mirco Mariani Permette un ballo lento a cura di Betty Wrong, oggi in anteprima su Funweek. Siamo a Selvapiana, piccola frazione del comune di Bagno di Romagna, precisamente alla storica discoteca Poker Club. Il video in bianco e nero è perfetto per far risaltare i giochi di luce presenti all’interno del locale. A conquistare la scena è però Mirco Mariani, che muovendosi sulle dolci note del singolo mima un intimo ballo in compagnia. L’artista è sia sul palco che in pista da ballo, dove cerca spaesato la sua compagna dietro uno specchio o affianco a un quadro, arrivando addirittura a chiedere a una statua se fosse per caso lei ad avergli rubato eternamente il cuore.

«Io amo il Poker Club di Selvapiana e la sua storia. – spiega Mirco Mariani – Una discoteca, un dancing e oggi un Night in mezzo alla campagna. Un posto romantico ed estremo. Ho immaginato per una sera di essere il DJ calato in uno spazio senza tempo per un ballo lento controtempo».

Mirco Mariani: il video di Permette un ballo lento in anteprima

Permette un ballo lento è una dolce e nostalgica dedica d’amore che dura una vita. L’artista rievoca ricordi ed emozioni passate all’interno di una balera durante un intimo ballo. Mariani descrive ciò che è stato, dalla pista e le sue luci stroboscopiche, alla fredda brezza serale fino all’avvolgente vestito in seta blu della misteriosa donna che definisce la sua sposa.

Il brano, insieme a I Love Vita inaugura il nuovo progetto solista di Mirco Mariani Il Parcheggiatore di Sommergibili, che prevede la pubblicazione di più brani durante l’anno, sempre a due a due in formato digitale, riproponendo così l’idea dei vecchi singoli in vinile che offrivano un lato A e un lato B in qualche modo indissolubili. È un viaggio verso nuove esplorazioni musicali che segue un’eterna passione che diviene esigenza.