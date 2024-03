Michele Bravi pubblica il duetto inedito con Carla Bruni: dal 22 marzo il singolo ‘malumore francese’ che anticipa il nuovo album.

In attesa del nuovo album ‘tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’ (EMI Records Italy/Universal Music Group), Michele Bravi pubblica il singolo malumore francese. Il brano, in uscita il22 marzo, è un duetto speciale insieme a Carla Bruni: le due voci si rincorrono creando un mix di sensualità ed ironia su una musica uptempo malinconica e decadente.

malumore Francese feat. Carla Bruni è una canzone che evoca sentimenti intensi di desiderio e malinconia. Attraverso versi poetici in francese, sussurrati dalla voce di Carla Bruni, il brano esprime il desiderio di un amore eterno che può durare solo un istante. La struggente combinazione di desiderio e rimpianto emerge mentre l’artista riflette su sensazioni di perdita e dolore. La melodia e le atmosfere della canzone raccontano “notti francesi” creando un’esperienza emotiva coinvolgente per l’ascoltatore.

A impreziosire la collaborazione, la cover del singolo firmata da Antonio Marras che ha realizzato anche le scenografie e le creazioni sartoriali realizzate per il nuovo progetto di Michele. L’artista sarà, poi, a teatro per due speciali anteprime a Milano (12 maggio, Teatro Dal Verme) e Roma (26 maggio, Auditorium Parco della Musica). I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Foto da Ufficio Stampa