Disponibile dal 14 luglio, il nuovo singolo di Mattia Rame ‘Mare Mare’ è un omaggio al cantautorato di Battiato tra citazioni letterarie e riflessioni sul nostro tempo.

Dopo Muoviti lo scorso aprile, Mattia Rame presenta il suo ultimo lavoro Mare Mare, secondo singolo dal disco di prossima pubblicazione ‘Lo Spazio, l’Egitto, Battiato’. Il brano, nato come omaggio a Franco Battiato che ha influenzato anche le liriche dell’artista romano, offre un’esperienza musicale coinvolgente, tra citazioni letterarie e riflessioni sul nostro tempo.

Il ritornello è, infatti, un omaggio esplicito a Summer on a solitary beach che va a fondersi con le parole di Mattia, creando un’atmosfera unica. La melodia che vuole trarne ispirazione, insieme ai versi che mescolano le parole del Maestro con i sentimenti di Mattia sulla precarietà dei nostri tempi, creano un connubio di emozioni e riflessioni.

A livello testuale Mare Mare trae ispirazione dai Diari Intimi di Baudelaire. “Ancora non so dire bene se poi io la abbia effettivamente capita, ma qualche tempo fa, mentre scrivevo questa canzone, che poi è diventata il mio vero e proprio omaggio a Battiato, è tornata alla luce”, spiega Rame.

Durante la scrittura di Mare Mare, Mattia ha appuntato frasi enigmatiche. Tra queste, i passaggi Pazzi animisti nelle congreghe d’Oriente e Uomini prendono il virus al funerale di uno sciamano. Annotazioni che, a seguito dell’esperienza vissuta con la pandemia di Covid-19, assumono un tono sinistro. Queste citazioni sono state abilmente intrecciate con riferimenti alla nostra dipendenza dai cellulari e agli onnipresenti selfie, dando vita a una riflessione che attraversa tutto il testo del brano.

Il nucleo concettuale di Mare Mare ruota intorno alla frase che potrebbe apparire marginale nel testo: Sui giornali non troveremo come essere Uomini. In un’epoca in cui siamo bombardati dalle informazioni, Mattia sostiene che non possiamo trovare nell’informazione stessa ciò che ci rende esseri umani migliori. È solo attraverso la cultura che possiamo scoprire il senso delle cose e del nostro essere. La canzone rappresenta un invito a fuggire dalla frenesia e dalla compulsione del tempo presente, come se fossimo di fronte al mare, chiedendo di essere cullati dolcemente nei suoi pensieri necessari, ma pregando al contempo di non esserne annegati.

Il videoclip di Mare Mare in anteprima

Ecco, in anteprima su funweek, il videoclip ufficiale di Mare Mare prodotto da Gallia Music, regia e Montaggio di Valerio e Alessio Vasselli. Con la partecipazione speciale di Chiara Tomei.

Foto da Ufficio Stampa