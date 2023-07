In anteprima su Funweek il video di ‘Note che danzano’ della cantautrice Claudia Gervasi, in radio dal 14 luglio.

Da venerdì 14 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica Note che danzano, il nuovo singolo di Claudia Gervasi, prodotto da Joseba Publishing. Note che danzano è un brano che racconta di un amore ideale. Quello gentile, semplice e sincero che aiuta a riscoprire la facilità della vita, di superare ogni problema grazie all’energia di quell’amore. Quella semplicità di amare, che si rispecchia come un insegnamento in ogni sfida della vita, ricordandoci che siamo esseri umani governati dalle emozioni e che, a volte, pensiamo troppo e ci fermiamo. In realtà, la vita è energia e scoperta e non dovremmo fermarci mai!

La canzone è stata scritta dalla cantautrice e da Filippo Pianosi, arrangiata da Davide de Blasio con la direzione artistica di Gianni Testa e la direzione musicale del Maestro Enzo Campagnoli.

Spiega Claudia Gervasi a proposito del brano: «Dare un’immagine al brano mi ha trasportato in un luogo aldilà del tempo. Un luogo magico fatto di sabbia, tramonti e rumori del mare. La magia del giorno che dà spazio alla notte, un’emozione indescrivibile, accompagnata da professionisti che mi hanno fatto sentire a mio agio, sicura e felice. Ho chiuso gli occhi e ho sentito tutta questa energia intorno a me, e ho pensato: questo video sarà magia!».

Per il videoclip di Note che danzano, girato nella bellissima spiaggia di Anzio, il regista Marko Carbone ha voluto valorizzare l’eleganza dell’artista e raccontare con immagini in SlowMotion come si può vivere un amore anche solo guardandosi negli occhi. Gli outfit sono stati curati dalla consulente d’immagine Silvana Matarazzo e il trucco affidato a Martina Galassetti.