‘Basta Pensare’, Mash: «Fate l’amore con i cattivi pensieri»

Il nuovo singolo di Mash è 'Basta Pensare', storia di un overthinker cronico: un mantra del cantautore, come racconta a Funweek.

Dopo Oggi non voglio morire e Pungiball, Mash torna con un nuovo singolo dal titolo Basta Pensare. Il brano è uscito martedì 20 dicembre, distribuito da ADA Music Italy.

«Nella mia musica – ci dice Mash – unisco i due mondi di riferimento che ho. Da un lato l’alternative rock, ho sempre ascoltato tutta la roba che mi faceva urlare i miei disagi. Dall’altro sono amante del cantautorato italiano, quindi do sempre un peso che ritengo giusto alle parole».

Il cantautore riprende le tematiche e il mood dei singoli precedenti, cantando delle debolezze di una generazione nella sua musica per cuori fragili. Basta Pensare è infatti la storia di un overthinker cronico, che pensa troppo – e spesso male – ritrovandosi rinchiuso in una gabbia oscura fatta di cattivi pensieri. Ma quando arriva il ritornello il messaggio appare chiaro: la soluzione è cercare la chiave per evadere dalla propria prigione, allenandosi ad amarsi un po’ di più, giorno dopo giorno.

«Basta Pensare – ci dice infatti Mash – racconta di un overthinker cronico. Uno che pensa troppo, il problema è che spesso pensa male. Credo sia una problematica che affligge tante persone: ci chiudiamo in loop mentali da cui è difficile uscire. Spero che il brano diventi un mantra, volevo che fosse una canzone che uno mette su quando è a un passo dal mollare tutto. L’obiettivo però non è smettere di pensare, questo è il primo step. Può essere utile avere una persona che ti dice basta pensare, fai altro, guarda un film… Io spero che si impari a pensare bene, a fare l’amore con i cattivi pensieri. Proviamo ogni tanto a spegnere il cervello per riaccenderlo quando siamo in grado di utilizzarlo meglio».