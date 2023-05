Dal 26 maggio 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme ‘Randagi’, il nuovo singolo di Lynora feat. Korma & Aso Rock General.

Dal 26 maggio 2023 sarà disponibile Randagi, il nuovo singolo di Lynora feat. Korma & Aso Rock General. Randagi è il nuovo singolo dal sapore indie di Lynora feat. Korma e Aso Rock General, scritto da Marco Canigiula, Efosa Osayande e dalla stessa artista, prodotto da Korma.

Il testo sembra suggerire la volontà di far durare a lungo una relazione amorosa, che viene vista come un bene prezioso. In particolare, la paura di restare lontani l’uno dall’altro viene considerata come qualcosa di trascurabile, come un granello di sabbia nell’oceano dell’amore che il narratore prova per l’altro.

La canzone continua con una descrizione di un viaggio insieme nella splendida cornice dell’Irlanda, con la pioggia sulla pelle e il suono delle zampogne in sottofondo. L’amore viene esaltato attraverso la condivisione di momenti intimi e passionali.

«Randagi è un brano a cui sono molto legata, in primis perché ripercorre alcuni dei momenti più belli e intensi del viaggio in Irlanda con il mio compagno e producer Korma. – spiega l’artista – Nel brano sono presenti due featuring quello di Korma e dell’artista nigeriano Aso Rock General. È stato bello sperimentare qualcosa di diverso e condividere questa canzone con due bravissimi artisti come loro. Inoltre credo che questa canzone rappresenti stilisticamente il mondo sonoro che desidero proporre nei miei prossimi lavori».

Il videoclip di Randagi è il risultato di un montaggio delle clip realizzate dall’artista con il telefono, durante il suo viaggio negli splendidi scenari irlandesi.