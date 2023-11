Esce venerdì 24 novembre il nuovo inedito di Luigi Strangis, ‘Stupida Libertà’, un invito a non nascondersi dietro ‘sorrisi a metà’.

Stupida Libertà è il singolo con cui, venerdì 24 novembre, Luigi Strangis torna sulle scene musicali, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Con 60 milioni di stream complessivi, tre Dischi d’Oro e una fanbase che conta 600mila follower sui social, Strangis è pronto a raccontarsi nuovamente. E lo fa con un sound delicato e un testo che riflette lo spirito attuale di tanti giovani.

Il singolo presenta, infatti, un andamento quasi acustico, caratterizzato da una delicatezza che avvolge l’ascoltatore. E le note supportano un testo che dipinge un quadro da cui emergono emozioni nascoste dietro i sorrisi di circostanza. Gli stessi che, per paura di essere fraintesi o giudicati, nascondono tutto il mondo interiore che Stupida Libertà porta alla luce.

Al centro del brano, infatti, si disvelano le emozioni celate di una generazione spesso dipinta come superficiale e priva di valori ma che coltiva pensieri malinconici e nostalgici. Stupida Libertà si pone come un inno a questi pensieri, dando voce a ciò che spesso fatica a emergere. Ed è un invito a superare i ‘sorrisi a metà’ per abbracciare la sincerità delle emozioni più autentiche.

