‘BTS Monuments: Beyond The Star’, il documentario evento sui BTS in otto episodi arriva finalmente su Disney+.

BTS Monuments: Beyond The Star, una nuova docuserie in otto episodi, arriverà dal 20 dicembre in esclusiva su Disney+. Con interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, BTS Monuments: Beyond The Star condurrà il pubblico in un viaggio attraverso i 10 anni di carriera del gruppo, mettendo in luce i loro alti e bassi per la prima volta in un avvincente formato docuserie.

Con la partecipazione del presidente di HYBE, Bang Si-Hyuk, e dell’autore di BEYOND THE STORY : 10-YEAR RECORD OF BTS Kang Myeongseok, BTS Monuments: Beyond The Star ripercorre i momenti chiave del gruppo nel corso degli anni, mostrando com’è nato, come è stato prepararsi per il debutto e come è stato vincere il premio come Best new artist ai Melon Music Awards 2013. Nel corso degli episodi sono messe in evidenza le loro lotte durante il periodo di Danger, parlando dei loro primi concerti, del debutto agli American Music Awards e ai Billboard Music Awards, di come è stato diventare delle star in America, parlando alle Nazioni Unite, esibendosi al Rose Bowl Stadium, dell’emozione di esibirsi al Wembley Stadium di Londra e molto altro ancora.

BTS Monuments: Beyond The Star, tutti gli episodi

L’imminente docuserie punta i riflettori anche su momenti molto personali del loro passato, come il modo in cui si sono incontrati per la prima volta, il processo iniziale di rinnovo del contratto, le difficoltà di isolamento durante il COVID e altri momenti più spensierati come la festa di compleanno a sorpresa di j-hope e la cerimonia di diploma di Jung Kook. Disney+ ha annunciato anche i titoli di ciascuna delle otto parti della docuserie, dando ai fan un’idea di cosa possono aspettarsi da ogni episodio:



1 – Gli Inizi

2 – L’adolescenza

3 – La ricerca della felicità

4 – Disconnessi

5 – BENVENUTI!

6 – Cominciare e ricominciare

7 – Ancora noi

8 – Promesse future

I BTS su Disney+

Con un doppio episodio in arrivo dal 20 dicembre e due nuove parti in uscita ogni mercoledì, BTS Monuments: Beyond The Star si aggiungerà a tutta una serie di imperdibili contenuti BTS disponibili su Disney+. Tra questi BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, un esclusivo film concerto in 4K con la performance live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021 e SUGA: Road to D-DAY, un documentario approfondito che segue SUGA dei BTS mentre viaggia in tutto il mondo da Seoul a Tokyo, Las Vegas e oltre alla ricerca di ispirazione musicale per il suo ultimo album D-DAY.

E ancora j-hope IN THE BOX, un documentario dietro le quinte che mostra la creazione del primo album solista di j-hope, Jack In The Box e IN THE SOOP : Friendcation, un originale travel reality show con un cast stellare che comprende V dei BTS, Park Seojun di Itaewon Class, Choi Wooshik, star dei Parasite, Park Hyungsik dei Soundtrack #1 e Peakboy, in cui i cinque amici si avventurano in un viaggio a sorpresa e si dedicano a una serie di attività divertenti.



I primi due episodi di BTS Monuments: Beyond The Star saranno disponibili dal 20 dicembre in esclusiva su Disney+.