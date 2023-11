In anteprima il video del nuovo singolo dei Lovesick, ‘Until I’m Done’, che anticipa l’album di prossima pubblicazione.

Si intitola Until I’m Done, il nuovo singolo dei Lovesick, recentemente candidati per il premio Ameripolitan Music Awards 2024 nella categoria western swing band in Austin, Texas. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 24 novembre. Dopo il precedente Goin’ Down, Until I’m Done anticiperà le Los Angeles sessions che confluiranno nell’album di prossima pubblicazione.

Non è la prima volta che i Lovesick – con la loro sottile e pungente ironia – raccontano degli eccessi negli Stati Uniti. Lo fanno anche in Until I’m Done. Il brano narra di casinò e giochi d’azzardo in una notte tutta americana. Una notte di luci, suoni e rumori di una frenetica città come Los Angeles: è qui, del resto, che i Lovesick hanno registrato questo nuovo brano.

Il protagonista – sedotto, abbagliato e sicuramente inebriato dai suoni e luci programmati delle slot machine – dovrà solo sperare di avere sempre al suo fianco la famosa Lady Luck (signora fortuna) per continuare a vincere, guadagnare e farlo divertire.

Lovesick, la collaborazione con Chloe Feoranzo

«È risaputo quanto il gioco d’azzardo sia una piaga sociale che toglie libertà, la dignità e anche la vita. Abbiamo cercato di affrontare il tema di questo problema collettivo, mettendo una buona dose della nostra ironia come anestetico. – affermano i Lovesick – Lo slap del contrabbasso simula il suono della corsa dei dadi che si spera facciano uscire un doppio sei proprio come racconta il brano».

C’è un’ospite speciale in questo brano: la clarinettista Chloe Feoranzo (già collaboratrice di Pokey LaFarge e Postmodern Jukebox). Con la musicista i Lovesick hanno suonato in diverse occasioni a New Orleans. Le riprese del videoclip sono state realizzate da Claudio Maria Cioffi a Los Angeles, California. L’occasione son state le sessions di registrazione al Santa Monica Pier, l’iconico molo che ospita anche il luna park Pacific Park.