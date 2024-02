È disponibile il nuovo brano inedito dei Linkin Park, che anticipa la raccolta di successi ‘Papercuts (Singles Collection 2000-2023)’ in uscita ad aprile.

Tornano i Linkin Park e lo fanno con il loro primo greatest hits ‘Papercuts (Singles Collection 2000-2023)’– dal 12 aprile tramite Warner Records – e un nuovo inedito. Oltre ai classici, infatti, la band svela Friendly Fire di cui è già disponibile anche il videoclip diretto e montato dal collaboratore di lunga data Mark Fiore. Registrato durante le sessioni del 2017 per il settimo album ‘One More Light’, il brano presenta una potente performance vocale di Chester Bennington.

Suoni di tastiere cinematiche e il ritmo delicato sottolineano i versi carichi di emozioni, mentre la chitarra canticchiante solleva l’introspettivo ritornello. “Ci stiamo separando senza motivo, stiamo premendo un grilletto in una guerra inutile…Per cosa stiamo combattendo?”. C’è tutta l’anima e lo spirito dei classici Linkin Park.

A propositodiFriendly Fire Brad Delson ha spiegato: “È sempre stata una delle nostre canzoni preferite delle sessioni di ‘One More Light’. C’era qualcosa che non quadrava e così, quando è arrivato al traguardo, abbiamo deciso di metterla da parte per un secondo momento. Quando abbiamo iniziato a cercare un brano inedito da includere nella nostra raccolta di greatest hits, sono rimasto sbalordito dalla potenza di questo brano. Dalla potenza della narrazione, dalla potenza della voce, dal paesaggio sonoro e ho pensato che fosse più vicino di quanto forse avessimo realizzato all’epoca”.

E prosegue: “Ci siamo riuniti per lavorarci sopra e collegare alcuni dei pezzi mancanti che per qualche motivo non si erano rivelati durante la registrazione di ‘One More Light’. Non vedo l’ora che la gente lo ascolti. È una storia così bella, avvincente, straziante e piena di speranza, che oggi risuona davvero con me”.

‘Papercuts’: la tracklist dell’album

Aggiunge, quindi, Mike Shinoda spiegando la lavorazione del disco: “Nella realizzazione di ogni album deiLinkin Park, voglio amare e credere completamente in ogni singola canzone. Spero che se un brano viene ascoltato da solo nel mondo, sia qualcosa di cui possa sentirmi orgoglioso e che si radichi nell’ascoltatore e diventi parte dell’energia che ci connette”.

“Curare le tracce per ‘Papercuts’ è stata una gioia – chiosa l’artista – Ogni canzone di questa raccolta rappresenta sia un momento particolare della nostra linea temporale sia una storia in evoluzione che è tanto nostra quanto vostra. Dalla nostra prima uscita One Step Closer al nuovissimo Friendly Fire, questa tracklist ripercorre tutti i nostri capitoli fino ad ora. Grazie per aver fatto parte del nostro viaggio”.

L’entusiasmo e il fervore dei fan sia per ‘Hybrid Theory (20TH Anniversary Edition)’ nel 2020 che per ‘Meteora (20thAnniversary Edition)’ hanno ispirato la band a curare e mettere insieme ‘Papercuts’. La raccolta offre una retrospettiva completa da Crawling e Somewhere I Belong alla ricercata rarità QWERTY. Sarà disponibile in tutti digital store e in formato fisico, tra cui CD, cassetta e doppio vinile. Per quest’ultimo, ci sono diverse varianti in vinile colorato in edizione limitata, un picture disc Zoetrope e un vinile nero.

Di seguito la tracklist ufficiale di ‘Papercuts (Singles Collection 2000-2023)’:

Crawling Faint Numb/Encore Papercut Breaking The Habit In The End Bleed It Out Somewhere I Belong Waiting For The End Castle Of Glass One More Light Burn It Down What I’ve Done QWERTY One Step Closer New Divide Leave Out All The Rest Lost Numb Friendly Fire

