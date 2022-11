LAZIOSound, il 25 novembre esce “Ammazzerò”, singolo del rapper Polemica

Polemica ha vinto il LAZIOSound, concorso musicale promosso da Regione Lazio, nella categoria Urban Icon

Nicola Laguardia, in arte Polemica, è il giovanissimo vincitore del contest LAZIOSound, concorso musicale promosso da Regione Lazio, nella categoria Urban Icon e del Full Contact, contest live per gruppi e solisti promosso dall’etichetta Honiro Label.

Romano, classe 2005, Polemica inizia a suonare il pianoforte e a scrivere canzoni fin da bambino: a 14 anni inizia il suo progetto musicale influenzato dai suoi generi preferiti, rap old-school, lofi e cantautorale. A 17 anni ha già pubblicato un singolo, “Gennaio”, edito da Honiro Label, ed è in uscita il suo secondo lavoro, “Ammazzerò”, arrivato dopo la vittoria del LAZIOSound.

“Ammazzerò” è un lavoro intenso e delicato nello stesso tempo: un rap lontano dal sound commerciale e dalla rima baciata, al contrario più strumentale e basato sulla forza del testo, che si fa apprezzare nel ritornello cantato dopo le strofe più fitte e veloci.

Il brano parla della noia, è quella che Polemica vuole “ammazzare”, e non è solo un’esigenza personale ma il simbolo del male di vivere che attanaglia una generazione, la sua, spesso fraintesa e sottovalutata. Non a caso il giovane rapper afferma di “odiare gli indifferenti” e di trovare nella scrittura l’occasione per lanciare un messaggio sociale e morale, che possa arrivare al pubblico in maniera incisiva.

Polemica ci regala quindi una disamina sociale, un invito all’azione e all’inclusione: ad accompagnare il brano il videoclip firmato da Massimiliano Greco e realizzato da St’Art: una narrazione per immagini in cui si specchia la melodia delicata ed essenziale del brano, con un’estetica dolce amara in cui Polemica si mostra appeso, quasi un automa mentre canta il suo inno, per sfociare nel confronto più difficile, quello con sé stesso.

Polemica è il primo vincitore di LAZIOSound ad uscire con il suo singolo, una possibilità scaturita proprio dalla vittoria del contest: a seguire, fino alla primavera, arriveranno i lavori degli altri vincitori di categoria e del vincitore assoluto del concorso.