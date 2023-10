In anteprima oggi su Funweek il video di ‘In Ostaggio’, il nuovo singolo di Kimono (alias Sofia Tornambene).

Si intitola In Ostaggio (Dischi dei Sognatori/ distribuito da ADA Music Italy) il nuovo brano della cantautrice Kimono, alias Sofia Tornambene, oggi in anteprima su Funweek. Kimono – già vincitrice della 13 ª edizione di X Factor – ha trionfato recentemente tra i dodici finalisti della 15ª edizione di New York Canta, il festival della musica italiana a New York.

La direzione artistica del video è affidata a Lorenzo Bramati & Giulio Melani. La prima assistente alla regia è Valentina Confortini. Il capo delle luci e primo assistente camera è Filippo Ficozzi, mentre la coreografia è a cura di Alessio Marullo. Il Partner tecnico è Rec Distrikt. Kimono, la protagonista del video, è intrappolata tra tessuti elastici che l’avvolgono misteriosamente, la sua sagoma è in costante movimento come in una danza ipnotica. Questa rappresentazione visiva è una potente metafora del senso di prigionia che la canzone vuole trasmettere.

«All’ascolto iniziale, In Ostaggio potrebbe trascinarti in un vortice emozionale. In una danza tra l’amore e il tormento. – afferma Kimono – Nelle parole di questa canzone si cela un intenso dialogo tra la mia anima creativa e la mia mente, una relazione tumultuosa che sembra trattenermi e farmi prigioniera».

Il brano è suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani. La protagonista assoluta è la voce eterea di Kimono, accompagnata da sonorità elettropop e indie pop che si fondono a loro volta con un bouncy groove. Un incantesimo sonoro tra chitarre e synth che trasforma l’ascolto in un’esperienza onirica senza tempo.