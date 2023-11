Si intitola ‘Strong Enough’ il nuovo singolo dei Jonas Brothers in collaborazione con la star del country Bailey Zimmerman.

Si intitola Strong Enough il nuovo singolo dei Jonas Brothers che, per l’occasione, hanno reclutato il cantautore country Bailey Zimmerman. «Siamo così entusiasti di fare squadra con Bailey per Strong Enough! – dicono i Jonas Brothers – È un artista così talentuoso, ha avuto un anno incredibile, quindi è stato molto divertente lavorare con lui».

«Sono un fan dei Jonas Brothers da sempre. – ha aggiunto Zimmerman – Sono letteralmente cresciuto con loro! È stato incredibile conoscere Joe, Nick e Kevin e abbiamo già condiviso alcuni momenti che non dimenticherò mai. Il fatto che mi abbiano chiesto di partecipare ad una loro canzone mi lascia ancora a bocca aperta. Spero che vi piaccia quanto piace a me!».

Jonas Brothers e Bailey Zimmerman: il nuovo singolo Strong Enough

Nel brano, un energico riff di chitarra cede il passo a un battito di mani e a un’acustica leggera, mentre i Jonas Brothers alternano le strofe e armonizzano con Zimmerman. La strofa cresce fino a un ritornello da stadio. Il risultato è una collaborazione di cui i fan dei Jonas Brothers e quelli di Bailey Zimmerman non sapevano di aver bisogno, perché insieme cantano: So light me up, twist me something good, make it strong enough, last long enough.

Dopo l’uscita di The Album la scorsa primavera, i Jonas Brothers hanno dato il via al loro tour mondiale, denominato The Tour, il 12 e 13 agosto con due spettacoli sold-out allo Yankee Stadium, davanti a oltre 85.000 fan. Il The Tour, prodotto da Live Nation, vedrà la band esibirsi con cinque album a sera per i fan di tutto il mondo per il resto del 2023 e nel corso del 2024. I Jonas Brothers visiteranno 90 arene e stadi in tutto il mondo e si esibiranno per la prima volta in vari paesi come Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, Amburgo, Lione, Monaco e Norvegia, dando vita al tour più grande ed esteso della loro carriera. Il 28 maggio 2024 faranno tappa al Mediolanum Forum di Milano, per un’unica e imperdibile data italiana.